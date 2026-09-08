Miss Italia 2026, tutto quello che c'è da sapere sulla finale

Introduzione
Miss Italia - La docu-serie. La sfida oltre la bellezza accompagnerà il pubblico verso la finale dell’edizione 2026 di Miss Italia, in programma lunedì 21 settembre. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento, la patron Patrizia Mirigliani ha dichiarato: “Le nostre concorrenti non sono soltanto bellezza: sono ragazze che studiano, lavorano, affrontano difficoltà e scelgono liberamente di mettersi in gioco attraverso il carattere, la personalità e il talento".
Quello che devi sapere
La data della finale
La finale dell'edizione 2026 del celebre concorso si svolgerà lunedì 21 settembre in prima serata. Le ragazze si contenderanno il titolo, vinto da Katia Buchicchio nel 2025.
Dove si svolge
La finale di Miss Italia 2026 avrà luogo presso il Castello di Santa Severa. Il Lazio ha già ospitare la fase conclusiva in altre tre edizioni: nel 1981 a Formia, nel 2020 e nel 2021 a Roma. Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile, ha dichiarato: "La Miss Italia in carica attraverserà il territorio per far conoscere alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi a un pubblico più ampio. Il Castello di Santa Severa sarà il cuore di questo percorso: un luogo simbolico che diventerà il punto d'incontro tra cultura, formazione e spettacolo".
Dove vedere la finale di Miss Italia 2026
L’appuntamento potrà essere seguito in diretta su San Marino RTV (canale 550 del digitale terrestre e via satellite) e su RaiPlay. Roberto Sergio, direttore generale di San Marino RTV e RaiPlay, ha dichiarato: “La docuserie ci permetterà di andare oltre l'immagine e di conoscere le concorrenti attraverso le loro personalità, aspirazioni, fragilità e talenti. È questa la sfida più interessante: raccontare la bellezza non come un modello astratto, ma come espressione autentica dell'identità e del percorso di ciascuna ragazza”.
Miss Italia: la docu-serie. La sfida oltre la bellezza
La docuserie racconterà il percorso delle ragazze finaliste all’interno dell’Academy. Alla conduzione Giulia Salemi. L'Academy, in programma dall'8 al 13 settembre, vedrà le ragazze alle prese con le prove. Il primo episodio sarà disponibile il 15 settembre. Gli episodi successivi usciranno giornalmente fino a domenica 20 settembre.
I coach dell’Academy
Durante il loro percorso all’interno dell’Academy, le ragazze saranno guidate da cinque coach: Francesca Ambrosetti, Fioretta Mari, Anna Vagli, Giulia Ghiretti e Gianmarco Chieregato.
L’annuncio della vittoria
Al termine dell’ultimo episodio, in onda lunedì 21 settembre, il pubblico potrà assistere alla Notte della Rivelazione, ovvero alla proclamazione della vincitrice di Miss Italia 2026.
Chi sono le quaranta protagoniste dell’Academy
In occasione della conferenza stampa, l'account Instagram di Miss Italia ha annunciato i nomi delle quaranta protagoniste dell'Academy:
- Francesca Longobardi (Piemonte – Valle d’Aosta)
- Emily Zoe Pugliese (Piemonte – Valle d’Aosta)
- Nicole Medini (Piemonte – Valle d’Aosta)
- Greta Vianelli (Piemonte – Valle d’Aosta)
- Noemi Cecilia Grassi (Lombardia)
- Giada Signori (Trentino-Alto Adige)
- Eleonora Vantini (Trentino-Alto Adige)
- Asia Ferino (Friuli Venezia Giulia)
- Silvia Cervellin (Veneto)
- Aurora Basso (Veneto)
- Sarah Rizea (Liguria)
- Azzurra Mistroni (Emilia-Romagna)
- Camilla Breda (Emilia-Romagna)
- Sara Sciacca (Emilia-Romagna)
- Marta Bunda (Emilia-Romagna)
- Miriam Bongiorni (Toscana)
- Bianca Minucci (Toscana)
- Aurora Lomi (Toscana)
- Sofia Morlupi (Umbria)
- Mona Dridi (Umbria)
- Giulia Stefanelli (Marche)
- Giorgia D'Incecco (Abruzzo)
- Michela Meli (Lazio)
- Maria Rachele Italiani (Lazio)
- Veronica Paolini (Lazio)
- Cecilia Musitano (Lazio)
- Sara Covatta (Molise)
- Sara Piscopo (Campania)
- Alexandra Di Gennaro (Campania)
- Miriam Tommasone (Campania)
- Miriam Baldassarre (Basilicata)
- Mariachiara Sfregola (Puglia)
- Miriam Vestito (Puglia)
- Sara Genova (Calabria)
- Mariarosaria Sapia (Calabria)
- Vittoria Ciulla (Sicilia)
- Ginevra Lo Sciuto (Sicilia)
- Martina Porcu (Sardegna)
- Beatrice Mascia (Sardegna)
- Lucrezia Ferrara (Sardegna)
Patrizia Mirigliani, le dichiarazioni
Durante la conferenza stampa di presentazione della finale di Miss Italia 2026, la patron Patrizia Mirigliani ha dichiarato: “Quest'anno voglio una Miss Italia senza filtri, nella quale la vera protagonista sia la realtà. Le nostre concorrenti non sono soltanto bellezza: sono ragazze che studiano, lavorano, affrontano difficoltà e scelgono liberamente di mettersi in gioco attraverso il carattere, la personalità e il talento”.