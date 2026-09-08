Miss Italia 2026, tutto quello che c'è da sapere sulla finale

L’appuntamento potrà essere seguito in diretta su San Marino RTV (canale 550 del digitale terrestre e via satellite) e su RaiPlay. Roberto Sergio, direttore generale di San Marino RTV e RaiPlay, ha dichiarato: “La docuserie ci permetterà di andare oltre l'immagine e di conoscere le concorrenti attraverso le loro personalità, aspirazioni, fragilità e talenti. È questa la sfida più interessante: raccontare la bellezza non come un modello astratto, ma come espressione autentica dell'identità e del percorso di ciascuna ragazza”.