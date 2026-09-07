Io sono ancora qui, trama, cast e storia vera del film stasera in tv

La vicenda raccontata in Io sono ancora qui non è frutto di fantasia. Rubens Paiva era un politico brasiliano, deputato prima che il colpo di Stato del 1964 stravolgesse la vita del Paese. Arrestato all'inizio degli anni Settanta, fu fatto sparire dagli apparati della dittatura e ucciso: il suo corpo non venne mai ritrovato, e per decenni la responsabilità dello Stato rimase senza un riconoscimento ufficiale. Al centro della storia c'è però soprattutto Eunice, che di fronte al silenzio delle istituzioni non si arrese. Negli anni si laureò e divenne avvocata, dedicandosi alla difesa dei diritti umani e delle popolazioni indigene, e trasformandosi in una delle figure simbolo della lotta contro gli abusi del regime. Il film nasce dalle pagine del libro di memorie firmato da Marcelo Rubens Paiva, figlio della coppia, che ha ricostruito la scomparsa del padre e la tenacia della madre.