L'attore italiano ha raccontato a "Verissimo" le emozioni della recente Mostra del Cinema di Venezia dove è stato premiato per una delle sue ultime pellicole e ha condiviso i riflettori con Benedetta Porcaroli, la sua compagna da oltre quattro anni Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Riccardo Scamarcio è stato uno degli artisti più in vista della Mostra del Cinema di Venezia 2026, edizione che ha premiato la sua recitazione ne I figli della scimmia e che lo ha visto protagonista anche dei momenti glamour della kermesse con suo passaggio sul red carpet con Benedetta Porcaroli.

Ospite di Verissimo, la star italiana si è raccontata a Silvia Toffanin soffermandosi sul rapporto con Porcaroli, sua compagna da circa quattro anni, e su questo momento della sua vita, nel quale sua figlia Emily ha naturalmente un posto speciale.

Il rapporto con la figlia Emily Riccardo Scamarcio è uno dei divi del cinema italiano e internazionale più tantuosi della sua generazione.

Venticinque anni di carriera alle spalle e ancora tanto da raccontare, come provano i recenti successi alla Mostra del Cinema di Venezia che gli ha attribuito uno dei premi più importanti dell'ultima edizione, il premio Orizzonti per la Migliore interpretazione maschile per l'ultimo film di Tommaso Landucci.

Lo scorso anno, lo stesso premio, come Migliore interprete femminile, era stato dato alla sua compagna, Benedetta Porcaroli, protagonista de Il rapimento di Arabella.

Scamarcio e Porcaroli franno coppia da quando hanno lavorato insieme sul set de L'ombra del giorno, si erano conosciuti un anno prima per La scuola cattolica, nel 2020, anno in cui nasceva Emily, la figlia dell'attore e dell'ex compagna Angharad Wood.

Scamarcio ha parlato di entrambe nella sua intervista televisiva. Sua figlia lo accompagna nei suoi impegni di attore: è con lui, spesso, sul set - dove si sente molto a suo agio, dice - e anche quando capita di partecipare a qualche evento, magari per ritirare qualche premio.

L'attore rivela che la bambina è molto sensibile ed è lei a consolarlo quando ne ha bisogno. "Le femmine hanno una marcia in più", dice, con gli occhi colmi di affetto. Leggi anche Mostra del Cinema di Venezia, a Riccardo Scamarcio il premio Orizzonti