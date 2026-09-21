Riccardo Scamarcio parla di Benedetta Porcaroli e dell'imbarazzo sul red carpet di VeneziaSpettacolo
L'attore italiano ha raccontato a "Verissimo" le emozioni della recente Mostra del Cinema di Venezia dove è stato premiato per una delle sue ultime pellicole e ha condiviso i riflettori con Benedetta Porcaroli, la sua compagna da oltre quattro anni
Riccardo Scamarcio è stato uno degli artisti più in vista della Mostra del Cinema di Venezia 2026, edizione che ha premiato la sua recitazione ne I figli della scimmia e che lo ha visto protagonista anche dei momenti glamour della kermesse con suo passaggio sul red carpet con Benedetta Porcaroli.
Ospite di Verissimo, la star italiana si è raccontata a Silvia Toffanin soffermandosi sul rapporto con Porcaroli, sua compagna da circa quattro anni, e su questo momento della sua vita, nel quale sua figlia Emily ha naturalmente un posto speciale.
Il rapporto con la figlia Emily
Riccardo Scamarcio è uno dei divi del cinema italiano e internazionale più tantuosi della sua generazione.
Venticinque anni di carriera alle spalle e ancora tanto da raccontare, come provano i recenti successi alla Mostra del Cinema di Venezia che gli ha attribuito uno dei premi più importanti dell'ultima edizione, il premio Orizzonti per la Migliore interpretazione maschile per l'ultimo film di Tommaso Landucci.
Lo scorso anno, lo stesso premio, come Migliore interprete femminile, era stato dato alla sua compagna, Benedetta Porcaroli, protagonista de Il rapimento di Arabella.
Scamarcio e Porcaroli franno coppia da quando hanno lavorato insieme sul set de L'ombra del giorno, si erano conosciuti un anno prima per La scuola cattolica, nel 2020, anno in cui nasceva Emily, la figlia dell'attore e dell'ex compagna Angharad Wood.
Scamarcio ha parlato di entrambe nella sua intervista televisiva. Sua figlia lo accompagna nei suoi impegni di attore: è con lui, spesso, sul set - dove si sente molto a suo agio, dice - e anche quando capita di partecipare a qualche evento, magari per ritirare qualche premio.
L'attore rivela che la bambina è molto sensibile ed è lei a consolarlo quando ne ha bisogno. "Le femmine hanno una marcia in più", dice, con gli occhi colmi di affetto.
Leggi anche
Mostra del Cinema di Venezia, a Riccardo Scamarcio il premio Orizzonti
Il red carpet con Benedetta Porcaroli a Venezia
Oltre il film, Riccardo Scamarcio ha presentato a Venezia un altro progetto, la serie audio Dracula diretta da Mary Lambert e targata Audible Original in cui lui e Benedetta Porcaroli prestano le voci ai personaggi principali.
Il progetto è stato occasione di una sfilata sul tappeto rosso in cui entrambi hanno posato in gran spolvero - lei, come sempre, elegantissima in Prada, brand di cui è volto ufficiale.
Anche se per i due attori non è stato il primo red carpet a un evento di cinema do portata internazionale, Scamarcio ha confermato di essersi sentito un po' in imbarazzo sotto i riflettori.
Lui e la sua compagna vivono la loro relazione in maniera molto riservata e di rado spendono commenti pubblici sulla loro storia.
"Quanto ero imbarazzato da uno a dieci? Nove", scherza Scamarcio che ammette che il suo imbarazzo per la sfilata di coppia è legata al pudore con cui affronta queste occasioni.
Non è timido, dice, ma si sente più a suo agio a "suonare un po' indietro", come si dice nell'ambiente musicale.
©Getty
Mostra Cinema Venezia 2026, le coppie più belle viste sul red carpet
Tante le coppie dello star system internazionale ospiti a Venezia, alcune protagoniste dei titoli in programma nella kermesse, altre di passaggio per eventi collaterali al Festival. Tutte si sono fatte ammirare per l'affiatamento e lo stile, spesso studiato e coordinato. Qui le nostre preferite e le più fotografate dei giorni scorsi A cura di Vittoria Romagnuolo