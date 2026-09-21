Il film spagnolo di Javier Calvo e Javier Ambrossi conquista il premio del pubblico al TIFF 2026, dopo il debutto a Cannes. Il riconoscimento assegnato direttamente dal pubblico della manifestazione va alla pellicola ambientata nel 1932, nel 1937 e nel 2017 che intreccia le vicende di tre uomini gay, collegati tra loro attraverso il tempo

La Bola Negra vince il premio del pubblico al Toronto Film Festival.

Il film spagnolo diretto da Javier Calvo e Javier Ambrossi conquista il People’s Choice Award, il riconoscimento assegnato direttamente dal pubblico della manifestazione. Il film spagnolo, ambientato nel 1932, nel 1937 e nel 2017, intreccia le vicende di tre uomini gay, collegati tra loro attraverso il tempo.

Diretto da Calvo e Ambrossi - conosciuti in Spagna come Los Javis - La Bola Negra era stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes. I due registi avevano condiviso il premio per la miglior regia con Paweł Pawlikowski per Fatherland.

Da una storia incompiuta di Federico García Lorca

Il film è ispirato a una storia incompiuta di Federico García Lorca e vede tra gli interpreti Guitarricadelafuente, oltre alle partecipazioni di Penélope Cruz e Glenn Close.

Dopo la presentazione a Cannes, La Bola Negra aveva attirato l'interesse di diversi distributori. Netflix ha acquisito i diritti del film dopo una gara tra gli acquirenti e lo distribuirà sulla piattaforma (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a dicembre, dopo il passaggio nelle sale previsto a partire dal 16 ottobre 2026.