Il film spagnolo di Javier Calvo e Javier Ambrossi conquista il premio del pubblico al TIFF 2026, dopo il debutto a Cannes. Il riconoscimento assegnato direttamente dal pubblico della manifestazione va alla pellicola ambientata nel 1932, nel 1937 e nel 2017 che intreccia le vicende di tre uomini gay, collegati tra loro attraverso il tempo
La Bola Negra vince il premio del pubblico al Toronto Film Festival.
Il film spagnolo diretto da Javier Calvo e Javier Ambrossi conquista il People’s Choice Award, il riconoscimento assegnato direttamente dal pubblico della manifestazione. Il film spagnolo, ambientato nel 1932, nel 1937 e nel 2017, intreccia le vicende di tre uomini gay, collegati tra loro attraverso il tempo.
Diretto da Calvo e Ambrossi - conosciuti in Spagna come Los Javis - La Bola Negra era stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes. I due registi avevano condiviso il premio per la miglior regia con Paweł Pawlikowski per Fatherland.
Da una storia incompiuta di Federico García Lorca
Il film è ispirato a una storia incompiuta di Federico García Lorca e vede tra gli interpreti Guitarricadelafuente, oltre alle partecipazioni di Penélope Cruz e Glenn Close.
Dopo la presentazione a Cannes, La Bola Negra aveva attirato l'interesse di diversi distributori. Netflix ha acquisito i diritti del film dopo una gara tra gli acquirenti e lo distribuirà sulla piattaforma (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a dicembre, dopo il passaggio nelle sale previsto a partire dal 16 ottobre 2026.
Il significato del premio
Il People’s Choice Award di Toronto è uno dei riconoscimenti più osservati della stagione cinematografica, anche perché in passato è stato conquistato da film successivamente premiati agli Oscar come Green Book e Nomadland.
La vittoria di La Bola Negra rappresenta inoltre un risultato particolare: è il primo film in lingua straniera a conquistare il premio dal 2011, quando era stato assegnato al film libanese E ora dove andiamo?.
Il film ha preceduto nella votazione I Play Rocky, biopic dedicato alla nascita del celebre film con Sylvester Stallone, e Being Heumann, incentrato sulla storia dell'attivista per i diritti delle persone con disabilità Judy Heumann.
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Gli altri premi di Toronto
Il premio internazionale del pubblico dell'edizione 2026 del TIFF - Toronto International Film Festival è andato invece a Elsinore, dramma diretto da Simon Stone con Andrew Scott nei panni dell'attore Ian Charleson, interprete di Chariots of Fire e protagonista di una rappresentazione di Amleto mentre affrontava la malattia.
Tra gli altri riconoscimenti assegnati dal pubblico figurano il premio documentari a Darlene Love: I Know Where I’ve Been, diretto da Barry Avrich, e il People’s Choice Midnight Madness Award a Ladies and Gentlemen, Brian Mulroney di Matthew Rankin.
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La decima giornata della kermesse vede sfilare le grandi icone di Hollywood, da Tilda Swinton, protagonista dell'ultimo Rendez-vous, a Penélope Cruz, nel cast de 'La Bola Negra' di Calvo e Ambrossi, in Concorso. Gli altri film in anteprima sono 'Coward' e 'Victorian Psycho'. In serata le luci si accendono nella vicina Cap D'Antibes per il tradizionale amfAR Gala che è uno dei momenti più attesi dagli appassionati di celebrity style A cura di Vittoria Romagnuolo