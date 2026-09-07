Laura Pausini ha parlato dell’importanza di Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è: “Per me è una canzone attualmente necessaria perché c’è troppo odio, c’è troppa violenza, ci sono tante domande che ci poniamo ogni giorno, ognuno di noi cerca un aiuto e un appoggio”

Laura Pausini ha pubblicato il videoclip della canzone Siamo solo nell’immenso vuoto che c’è, cover del celebre successo di Raf. L’artista ( FOTO ) ha dichiarato: “L’ho conservata fino ad oggi per dedicarle la giusta attenzione in previsione del tour europeo che inizierà a ottobre”.

laura pausini, il videoclip di Siamo solo nell’immenso vuoto che c’è

Grande successo per il videoclip del brano, arrivato a oltre mezzo milione di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni. L’artista ha dichiarato: “Io sono una grande fan del repertorio di Raf e scegliere questa volta è stato più complicato che per gli altri omaggi”.

Laura Pausini ha proseguito: “Per me è una canzone attualmente necessaria perché c’è troppo odio, c’è troppa violenza, ci sono tante domande che ci poniamo ogni giorno, ognuno di noi cerca un aiuto e un appoggio”. L’artista ha aggiunto sul suo profilo Instagram: “Prima di essere una cantante sono sempre stata una fan. Per questo capisco cosa si sente nel profondo quando si amano le canzoni e gli artisti che ci prendono il cuore con le loro voci. Per questo continuo ad omaggiare i cantautori che da sempre il mio cuore lo hanno cresciuto e lo hanno fatto diventare vita, scelte, pensieri, sogni. Non saprei dirvi da quanto seguo Raf, i miei ricordi sono sempre accompagnati dalla sua voce e dalla sua musica”.