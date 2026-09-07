Laura Pausini, è uscito il videoclip del singolo Siamo soli nell'immenso vuoto che c'èMusica
Laura Pausini ha parlato dell’importanza di Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è: “Per me è una canzone attualmente necessaria perché c’è troppo odio, c’è troppa violenza, ci sono tante domande che ci poniamo ogni giorno, ognuno di noi cerca un aiuto e un appoggio”
Laura Pausini ha pubblicato il videoclip della canzone Siamo solo nell’immenso vuoto che c’è, cover del celebre successo di Raf. L’artista (FOTO) ha dichiarato: “L’ho conservata fino ad oggi per dedicarle la giusta attenzione in previsione del tour europeo che inizierà a ottobre”.
laura pausini, il videoclip di Siamo solo nell’immenso vuoto che c’è
Grande successo per il videoclip del brano, arrivato a oltre mezzo milione di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni. L’artista ha dichiarato: “Io sono una grande fan del repertorio di Raf e scegliere questa volta è stato più complicato che per gli altri omaggi”.
Laura Pausini ha proseguito: “Per me è una canzone attualmente necessaria perché c’è troppo odio, c’è troppa violenza, ci sono tante domande che ci poniamo ogni giorno, ognuno di noi cerca un aiuto e un appoggio”. L’artista ha aggiunto sul suo profilo Instagram: “Prima di essere una cantante sono sempre stata una fan. Per questo capisco cosa si sente nel profondo quando si amano le canzoni e gli artisti che ci prendono il cuore con le loro voci. Per questo continuo ad omaggiare i cantautori che da sempre il mio cuore lo hanno cresciuto e lo hanno fatto diventare vita, scelte, pensieri, sogni. Non saprei dirvi da quanto seguo Raf, i miei ricordi sono sempre accompagnati dalla sua voce e dalla sua musica”.
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L’artista ha proseguito: “È un testo diretto e semplice ma davvero molto significativo. Amo la melodia, amo sentire la mia voce che cerca di essere la sua. È tutto molto vero, sincero, sentito. Per questo, auguro a chi la conosce già o la conoscerà di appoggiarci sopra la guancia e farsi proteggere e accarezzare, specialmente nei momenti di sconforto e solitudine. Non dobbiamo sentirci persi perché pensiamo di esser troppo fragili. Possiamo essere dolci e fragili e provare comunque a combattere le cattiverie e le violenze quotidiane, senza cambiare chi siamo. Non smetterò mai di dirlo e cantarlo: l’odio si vince sempre e soltanto con l’amore. Grazie Raf”.
A ottobre Laura Pausini alzerà il sipario sull’attesa tournée europea. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Mantova a Firenze passando per Milano e Torino.
ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG
- 1 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL PRIMA DATA ZERO
- 2 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL SECONDA DATA ZERO
- 4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE
- 13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA
- 15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA) @ HALLENSTADION
- 17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA
- 18 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA
- 22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO) @ MEO ARENA
- 25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL
- 27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL
- 30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA
- 1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA
- 3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
- 4 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
- 6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
- 7 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
BRAZIL
- 27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU
ITALIAN LEG (STADI)
- 2 GIUGNO 2027 – LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL
- 12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO
- 19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA
- 26 GIUGNO 2027 – PESCARA @ STADIO ADRIATICO
- 3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO
ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG
- 28 OTTOBRE 2027 – LONDON @ THE ROYAL ALBERT HALL
- 9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE
- 12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA
- 14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA
- 21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM
- 24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA) @ ZIGGO DOME
- 30 NOVEMBRE 2027 – ZAGABRIA (CROAZIA) @ ARENA ZAGREB
Approfondimento
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La cantautrice di Faenza, scelta da Carlo Conti come co-conduttrice delle cinque serate della 76ª edizione della kermesse, porta all’Ariston il suo senso dello stile e le creazioni esclusive di alcuni dei suoi designer preferiti. Il debutto è un omaggio a Giorgio Armani, lo stilista che l’ha vestita già negli anni Novanta. A metà Festival, cambio di registro: arrivano le piume e i colori accesi di Lorenzo Serafini. Poi le creazioni in pelle dell'amico stilista Pierpaolo Piccioli A cura di Vittoria Romagnuolo