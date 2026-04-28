Nessun problema di salute: a causarle problemi è stata l'altitudine di Quito. Tuttavia, l'artista non si è mai allontanata dal palco, affrontando tutto con la consueta ironia

Durante il concerto in Ecuador, Laura Pausini ha interrotto brevemente lo show per inalare ossigeno a causa dell'altitudine della capitale.

Cosa è successo sul palco di Quito

Venerdì 26 aprile 2026, Laura Pausini si è esibita al Coliseo General Rumiñahui di Quito, in Ecuador, dodicesima tappa del suo nuovo tour mondiale Io Canto World Tour 2026-2027.

Nel bel mezzo del live, davanti a circa 8mila spettatori, la cantante ha accusato un piccolo malore ed è stata costretta a chiedere una maschera d'ossigeno, con il suo staff che è intervenuto subito portando una bombola direttamente sul palco.

Il momento, registrato da un fan e diventato rapidamente virale su TikTok, ha mostrato la cantante che non ha mollato nemmeno per un secondo la propria presenza scenica, dialogando con lo staff accorso in suo aiuto. Con il suo stile diretto e spontaneo, ha scherzato con il pubblico chiedendo: "Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?", suscitando l'ilarità generale. Dopo qualche istante, ha ripreso la scaletta come se nulla fosse.