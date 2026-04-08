Laura Pausini in concerto a Madrid, il siparietto con un fan ubriaco

Il “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027” ha attraversato la Spagna registrando numeri importanti in ogni tappa. Dopo il debutto tutto esaurito al Navarra Arena di Pamplona, la tournée ha fatto tappa a Tenerife, all’Estadio Antonio Dominguez, davanti a 9.500 spettatori, per poi proseguire a Barcellona con 10.000 persone al Palau Sant Jordi. A Valencia si è registrato un altro sold out con 12.000 presenze alla Roig Arena, mentre Madrid ha chiuso in grande con un tutto esaurito da 12.000 biglietti venduti al Movistar Arena. Durante ogni concerto, Pausini ha mantenuto il suo stile diretto e ironico, dialogando con il pubblico.

L'ironia sul palco

Proprio nella capitale spagnola, ha interrotto lo show per rivolgersi scherzosamente a un fan: “Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. Sono Laura Pausini, e non sono una cantante da ascoltare mentre si beve. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta”. Il pubblico ha risposto con applausi e risate, mentre il momento, ripreso da molti presenti, è rapidamente diventato virale. Al termine dell’ultima data a Madrid, la cantante ha voluto salutare con parole cariche di emozione: ha ringraziato il pubblico per l’accoglienza calorosa, sottolineando quanto non sia scontato ricevere tanto affetto dopo 32 anni di carriera. Ha definito la Spagna una seconda casa, paragonandola all’Italia, e ha ribadito il forte legame che la unisce a questo Paese, promettendo di tornarvi presto.