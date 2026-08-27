In scena alla Koelnmesse di Colonia, la Gamescom 2026 è uno degli appuntamenti più attesi per il mondo dei videogiochi. In programma fino al 30 agosto, la manifestazione riunisce aziende, sviluppatori, giocatori e appassionati da tutto il mondo, presentando anteprime e novità. Presenti i principali protagonisti dell’industria, da Xbox a Nintendo fino a Ubisoft e Sega. Spazio anche all'universo del cosplay