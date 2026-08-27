Gamescom 2026, annunci e installazioni dalla fiera dei videogiochi di Colonia. FOTO
In scena alla Koelnmesse di Colonia, la Gamescom 2026 è uno degli appuntamenti più attesi per il mondo dei videogiochi. In programma fino al 30 agosto, la manifestazione riunisce aziende, sviluppatori, giocatori e appassionati da tutto il mondo, presentando anteprime e novità. Presenti i principali protagonisti dell’industria, da Xbox a Nintendo fino a Ubisoft e Sega. Spazio anche all'universo del cosplay
- È iniziata a Colonia la Gamescom 2026, uno degli appuntamenti più attesi per il mondo dei videogiochi. La manifestazione, in programma dal 26 al 30 agosto, riunisce negli spazi di Koelnmesse a Colonia numerose aziende, sviluppatori, giocatori e appassionati di videogames da tutto il mondo.
- Ad aprire ufficialmente la settimana è stata la Gamescom Opening Night Live, in scena lol scorspo 25 agosto. Condotto da Geoff Keighley, l'evento di inaugurazione ha portato sul palco nuovi trailer, anticipazioni e contenuti dedicati ad alcuni dei videogiochi più attesi: tra i titoli presenti nella programmazione ufficiale anche The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past.
- Oltre ai videogiochi più attesi sul mercato, la fiera di Colonia offre ai visitatori anche la possibilità di cimentarsi in diversi giochi e di partecipare a eventi, presentazioni e attività organizzate dagli espositori. Il programma ufficiale include infatti numerose iniziative distribuite nei diversi padiglioni della manifestazione.
- L'edizione 2026 vede protagonisti oltre 1.700 espositori provenienti da 67 Paesi, mentre l'area espositiva raggiunge 233.000 metri quadrati, completamente occupati. Presenti alla fiera di Colonia anche 47 padiglioni nazionali provenienti da 40 Paesi, con cinque nuove rappresentanze: Bulgaria, Cipro, Ungheria, Marocco e Nigeria.
- La kermesse ospita oltre 380 speaker, 230 sessioni e 18 palchi. Tra i focus dell'edizione 2026 troviamo intelligenza artificiale, animazione, level design e utilizzo dell'AI nella produzione videoludica. E non può mancare il gamescom congress, dedicato al rapporto tra videogiochi e società. Tra i temi, democrazia ed educazione a salute, innovazione e cultura digitale.
- Come da tradizione, non manca poi il Cosplay Village, dedicato a cosplayer, creatori e appassionati, che avranno la possibilità di seguire incontri, workshop e attività dedicate. Tra gli appuntamenti principali troviamo il Gamescom Cosplay Contest, la competizione dedicata ai migliori cosplayer della manifestazione.
- Tra i protagonisti della Gamescom c'è anche Nintendo. Allestita nel padiglione 9.1, l'azienda presenta numerosi giochi per Nintendo Switch 2, tra cui Nintendo Switch Sports Resort, Splatoon Raiders, Star Fox e Pokémon Pokopia. E non manca l’universo di Super Mario, con alcuni dei titoli più attesi come Mario Kart World, Yoshi and the Mysterious Book e Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition. Lo stand Nintendo ospita anche tornei quotidiani e attività per il pubblico.
- Non manca poi il padiglione di Ubisoft. Tra le novità del colosso francese di videogiochi c'è Rainbow Six Tactics, annunciato durante l'Opening Night Live: una nuova esperienza tattica single player a turni ambientata nell'universo di Rainbow Six. Grande spazio anche al nuovo The Division 2 e soprattutto alla prossima espansione, Echoes of Central Park. Tra i protagonisti anche Rayman Legends Retold e una Community Lounge pensata per incontri con sviluppatori e attività dedicate ai fan.
- Presente alla kermesse anche Sega. Tra demo giocabili, esperienze immersive e ospiti speciali, la società presenta al pubblico la novità di Persona 4 Revival, remake completo di Persona 4 Golden, aggiornando grafica, interfaccia, combattimenti ed eventi. A Colonia arriva anche Crazy Taxi: World Tour, nuovo capitolo della storica serie, che punta su una formula di guida arcade ad alta velocità e sull'esplorazione di un mondo più ampio.
- Anche Fortnite arriva alla Gamescom 2026. La stagione attuale di Battle Royale è Fortnite Showdown, che mette in competizione due squadre, Team Foundation e Team Ice King. Ma Epic Games ha lanciato anche Fortnite Override, una nuova esperienza competitiva legata alla modalità Ranked Battle Royale.
- Tra i protagonisti della Gamescom 2026 c’è Xbox, che a Colonia festeggia i 25 anni del marchio. Lo stand presenta 25 giochi e 140 postazioni su cui visitatori possono testare i titoli in arrivo, come Call of Duty: Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day. L'azienda propone anche una dimostrazione dal vivo di Fable, diverse esperienze dedicate ai titoli in uscita, oltre che appuntamenti in streaming con interviste, ospiti, gameplay e trailer.
- Quest'anno la manifestazione esce anche dagli spazi fieristici coinvolgendo l'intera Colonia. Il Gamescom City Festival, in programma il 29 e 30 agosto, porta concerti e iniziative nel cuore della città tedesca, con artisti come Thees Uhlmann & Band e The Notwist, unendo videogiochi, musica e cultura.