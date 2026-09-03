IFA 2026 Berlino: novità e prodotti più interessanti alla fiera dell'elettronica. DIRETTA
L'IFA 2026, che si tiene a Berlino dal 4 all’8 settembre, si conferma l'appuntamento chiave in Europa per la tecnologia di consumo, con un focus preciso: la transizione dell'Intelligenza artificiale da "effetto novità" a strumento pratico per la vita quotidiana. In questa gallery in continuo aggiornamento fino al 7 settembre tutte le novità più interessanti della fiera
(l'inviato Daniele Semeraro con la collaborazione di Paolo Pineschi)