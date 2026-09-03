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Tra le novità di Electrolux anche l’aspirapolvere portatile ErgoMini, ultraleggero e dotato di funzione di soffiaggio. E poi la Nordic Timeless Collection, linea di piccoli elettrodomestici ispirata al design scandinavo. Spazio infine al mondo del lavaggio e dell'asciugatura: come ha spiegato a Sky TG24 Manuela Soffientini, VP CA South Europe Electrolux Group & CEO Electrolux Appliances, grazie all’I.A. gli elettrodomestici come lavatrice e asciugatrice adesso sono in grado di utilizzare meno acqua e meno energia e anche di lavare i capi più delicati e pregiati.