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IFA 2026 Berlino: novità e prodotti più interessanti alla fiera dell'elettronica. DIRETTA

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L'IFA 2026, che si tiene a Berlino dal 4 all’8 settembre, si conferma l'appuntamento chiave in Europa per la tecnologia di consumo, con un focus preciso: la transizione dell'Intelligenza artificiale da "effetto novità" a strumento pratico per la vita quotidiana. In questa gallery in continuo aggiornamento fino al 7 settembre tutte le novità più interessanti della fiera

(l'inviato Daniele Semeraro con la collaborazione di Paolo Pineschi)

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