Esibizione a sorpresa per Bruno Mars. La superstar globale vincitrice di 16 GRAMMY®, cantante, autore, polistrumentista e produttore, nonché uno degli artisti più ascoltati al mondo in streaming è stato protagonista di un concerto virtuale su Roblox, una piattaforma di gioco online che in passato ha visto esibirsi, tra gli altri, Charli XCX, Twenty One Pilots, The Chainsmokers e Lil Nas X. Il format Roblox si chiama Steal a Brainrot e Bruno Mars ha eseguito alcuni dei suoi successi e ha presentato in anteprima I just might, brano tratto dal suo nuovo progetto The Romantic, l'atteso quarto album solista che verrà pubblicato il prossimo 27 febbraio. Durante l'esibizione, l'ambientazione di gioco cambiava seguendo il ritmo della musica creando particolari effetti visivi. I giocatori hanno avuto la possibilità di conquistare oggetti limitati e rari, veri pezzi da collezionisti; tra questi Bruno Marsito/Brunito Marcito, un brainrot modellato sulle sembianze del cantante. Il concerto è durato circa sette minuti durante i quali Bruno Mars oltre a I Just Might ha eseguito il suo grande successo del 2012 Locked Out Of Heaven. Le stime parlano di oltre 12,7 milioni di giocatori collegati per l'esperienza Bruno Mars Steal A Brainrot.