Bruno Mars ha suonato sulla piattaforma Roblox e a febbraio esce l'album The Romantic

Musica
©Ansa

L'artista di Honolulu ha presentato in anteprima I just might, brano tratto dal suo nuovo progetto The Romantic in uscita il 27 febbraio. Sarà in concerto in Italia, a Milano, il 14 e 15 luglio

Esibizione a sorpresa per Bruno Mars. La superstar globale vincitrice di 16 GRAMMY®, cantante, autore, polistrumentista e produttore, nonché uno degli artisti più ascoltati al mondo in streaming è stato protagonista di un concerto virtuale su Roblox, una piattaforma di gioco online che in passato ha visto esibirsi, tra gli altri, Charli XCX, Twenty One Pilots, The Chainsmokers e Lil Nas X. Il format Roblox si chiama Steal a Brainrot e Bruno Mars ha eseguito alcuni dei suoi successi e ha presentato in anteprima I just might, brano tratto dal suo nuovo progetto The Romantic, l'atteso quarto album solista che verrà pubblicato il prossimo 27 febbraio. Durante l'esibizione, l'ambientazione di gioco cambiava seguendo il ritmo della musica creando particolari effetti visivi. I giocatori hanno avuto la possibilità di conquistare oggetti limitati e rari, veri pezzi da collezionisti; tra questi Bruno Marsito/Brunito Marcito, un brainrot modellato sulle sembianze del cantante. Il concerto è durato circa sette minuti durante i quali Bruno Mars oltre a I Just Might ha eseguito il suo grande successo del 2012 Locked Out Of Heaven. Le stime parlano di oltre 12,7 milioni di giocatori collegati per l'esperienza Bruno Mars Steal A Brainrot.

BRUNO MARS IN CONCERTO A SAN SIRO IL 14 E 15 LUGLIO

Il The Romantic Tour di Bruno Mars, il suo primo tour da headliner dopo quasi dieci anni, è atteso in Italia in estate: il doppio appuntamento è fissato per martedì 14 e mercoledì 15 luglio 2026 a Milano, Stadio San Siro. The Romantic Tour prenderà il via venerdì 10 aprile a Las Vegas presso l’Allegiant Stadium, e porterà l’energia travolgente di Bruno Mars in alcune delle principali città del mondo tra cui Houston, Atlanta, Chicago, Toronto, Parigi, Amsterdam, Milano, Denver, Miami e molte altre. Nel corso del tour, Mars sarà protagonista in alcuni dei palchi più iconici al mondo, con date consecutive al Rogers Stadium di Toronto, al Wembley Stadium di Londra, al MetLife Stadium nel New Jersey e al SoFi Stadium di Los Angeles. Ad accompagnare Mars in tutte le date ci sarà l’artista nove volte vincitore di GRAMMY® e collaboratore dei Silk Sonic Anderson .Paak in veste di DJ Pee .Wee. Gli opening act includeranno anche Victoria Monét, RAYE e Leon Thomas in alcune tappe selezionate. A Milano sarà Victoria Monét la special guest del concerto insieme ad Anderson .Paak.

