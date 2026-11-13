La nuova funzionalità consente ai giocatori di ripercorrere la propria storia sulla piattaforma grazie a una raccolta personalizzata di statistiche e traguardi. La novità, già disponibile anche in Italia, permette agli utenti di rivivere tutti i propri traguardi: dal primo gioco Xbox ai titoli preferiti, fino agli obiettivi sbloccati e al tempo di gioco complessivo

Xbox Playback è ufficialmente disponibile. A confermarlo è stata la stessa Microsoft, annunciando la nuova funzionalità che consente ai giocatori di ripercorrere la propria storia sulla piattaforma grazie a una raccolta personalizzata di statistiche e traguardi. Nello specifico, la novità, già disponibile anche in Italia, permette agli utenti di rivivere tutti i propri traguardi: dal primo gioco Xbox ai titoli preferiti, fino agli obiettivi sbloccati e al tempo di gioco complessivo.