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Microsoft, arriva Xbox Playback per ripercorrere la storia dei propri giochi

Tecnologia
©IPA/Fotogramma

La nuova funzionalità consente ai giocatori di ripercorrere la propria storia sulla piattaforma grazie a una raccolta personalizzata di statistiche e traguardi. La novità, già disponibile anche in Italia, permette agli utenti di rivivere tutti i propri traguardi: dal primo gioco Xbox ai titoli preferiti, fino agli obiettivi sbloccati e al tempo di gioco complessivo

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Xbox Playback è ufficialmente disponibile. A confermarlo è stata la stessa Microsoft, annunciando la nuova funzionalità che consente ai giocatori di ripercorrere la propria storia sulla piattaforma grazie a una raccolta personalizzata di statistiche e traguardi. Nello specifico, la novità, già disponibile anche in Italia, permette agli utenti di rivivere tutti i propri traguardi: dal primo gioco Xbox ai titoli preferiti, fino agli obiettivi sbloccati e al tempo di gioco complessivo.  

Come funziona Xbox Playback

Nello specifico, come riporta Multiplayer, Xbox Playback è stato presentato come "una nuova esperienza personalizzata, che permette ai giocatori di ripercorrere la propria storia videoludica attraverso i venticinque anni di Xbox". L'utente ha così la possibilità di ricordare tutti gli anni di gioco sulla piattaforma, dalla prima console Xbox al primo giorno di game, fino al numero di titoli giocati e al genere preferito.

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