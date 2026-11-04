Quarantadue anni, americano di Detroit, Abdul El-Sayed sarà il primo senatore musulmano nella storia degli Stati Uniti. Nel suo discorso per la vittoria del seggio del Michigan ha ripetuto: "Hanno cercato di convincerci che l'America è piccola per qualcuno ma l'America è abbastanza grande per accogliere tutti" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"A tutti i genitori che hanno faticato a spiegare perché il presidente prenda apertamente in giro qualcuno per il suo nome o per il modo in cui prega: domani dite ai vostri figli che i cattivi hanno perso". Quarantadue anni, americano di Detroit, Abdul El-Sayed sarà il primo senatore musulmano nella storia degli Stati Uniti (IL LIVEBLOG). Nel suo discorso per la vittoria del seggio del Michigan per il Senato ha ripetuto: "Hanno cercato di convincerci che l'America è piccola per qualcuno ma l'America è abbastanza grande per accogliere tutti".

"Chirurgo sociale" “Un servitore pubblico candidato al Sentato degli Stati Uniti, perché non dovrebbe essere così difficile arrivare a fine mese. Nato e cresciuto in Michigan. Papà di due figlie. Medico”. Così si descrive Abdul El-Sayed nella biografia del suo profilo Instagram. Classe 1984, nato nell'area metropolitana di Detroit da immigrati egiziani e grande tifoso dei Michigan Wolverines, El-Sayed ha studiato medicina e sanità pubblica laureandosi con il massimo dei voti alla University of Michigan per poi conseguire un dottorato all'Università di Oxford, nel Regno Unito, e il titolo di dottore in medicina alla Columbia University. È stato il più giovane direttore del dipartimento di sanità pubblica di Detroit, dove si è distinto per la rimozione del piombo nelle scuole e l'estensione dell'assistenza medica alle comunità svantaggiate. Quando una raffineria vuol aumentare le emissioni di anidride solforosa, El-Sayed si schiera con i residenti dei quartieri popolari, battezzando il suo lavoro “Chirurgia sociale”. Approfondimento I risultati delle elezioni Midterm 2026 negli USA: dati e mappe