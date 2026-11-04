"Il mio messaggio è: congratulazioni ai democratici, non vediamo l'ora di lavorare con voi", ha commentato Donald Trump, assicurando anche che avrebbe accettato i risultati del voto. Il presidente ha seguito lo spoglio dalla East Room della Casa Bianca, e mentre il conteggio dei voti era in corso ma già si capiva che sarebbe stata una serata negativa per i repubblicani il presidente ha espresso la sua frustrazione su X: "Se il mio nome fosse stato sulla scheda avrei vinto a valanga". Poi ha ammorbidito i toni, complimentandosi con i Dem per come si sono battuti e tendendo loro la mano. "Non vediamo l'ora di lavorare con voi", ha detto assicurando che non effettuerà cambi all'interno della sua amministrazione dopo una sconfitta che "non c'entra nulla con il governo" e che in parte - ha ammesso - è responsabilità della guerra in Iran.