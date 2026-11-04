Introduzione

“Lame duck”, letteralmente “anatra zoppa”, è un’espressione entrata ormai da molto tempo nel linguaggio politico degli Stati Uniti. Usata per indicare un Presidente la cui posizione politica si è indebolita - o anche un Congresso uscente, in particolare se la maggioranza è cambiata alle elezioni - ha una lunga storia e diverse sfaccettature, e indica una serie di situazioni in cui la Casa Bianca o i parlamentari possono trovarsi a operare. Ora è tornata fortemente al centro dell'attenzione con l'esito delle elezioni di midterm del 2026, che visto un largo successo dei Democratici e ha reso il presidente Donald Trump un'anatra zoppa