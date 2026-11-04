Midterm Usa, Trump perde le elezioni: i Democratici festeggiano. FOTO
Alle elezioni di metà mandato i democratici hanno vinto sia alla Camera che al Senato, in una bocciatura netta di Donald Trump. Alla Camera hanno superato i 218 seggi necessari, mentre al Senato hanno strappato ai repubblicani seggi in Texas, Kansas, Ohio, Iowa, Carolina del Nord, Carolina del del Sud e Maine. Nelle piazze e ai watch party i sostenitori hanno esultato e festeggiato
- Gli americani bocciano Trump alle Midterm: i democratici vincono sia la Camera sia il Senato. Gli exit poll lo davano al 38% di gradimento, il più basso per un presidente a metà mandato. Circa il 60% degli elettori ha detto di aver votato pensando a lui.
- I democratici hanno superato i 218 seggi necessari per la maggioranza, poco prima delle 22 sulla costa est. Come riportato da Nbc News, a un certo punto della serata i collegi strappati erano 20 a 0.
- Alle 23:30 (ora della costa Est) la Cnn ha assegnato il Senato ai democratici, con almeno 51 seggi. Tra quelli strappati ai repubblicani ci sono Texas, Kansas, Ohio, Iowa, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Maine.
- I sostenitori di James Talarico esultano ad Austin: il democratico ha conquistato il seggio al Senato in Texas, dove non vinceva un democratico dal 1988. Ken Paxton ha riconosciuto la sconfitta davanti ai suoi a Dallas.
- L'ex governatore Roy Cooper ha festeggiato con la moglie Kristin la vittoria al Senato in North Carolina, un seggio sottratto ai repubblicani.
- Adam Hamilton festeggia a Overland Park: il Kansas ha eletto il primo senatore democratico da decenni.
- Troy Jackson ha sconfitto la senatrice repubblicana, in carica dal 1997. Stupore e festeggiamenti tra gli elettori.
- Il senatore democratico Jon Ossoff ha conquistato la corsa al Senato in Georgia. L'evento elettorale di Atlanta è diventato una festa mentre arrivavano i risultati dagli altri Stati.
- Hakeem Jeffries, leader dei democratici alla Camera, ha incontrato i volontari dei phone bank al watch party di Washington. Con la maggioranza potrebbe diventare Speaker: sarebbe il primo afroamericano.
- Il presidente si è detto disposto ad accettare l'esito delle urne e ha fatto le congratulazioni ai democratici. "Non ero sulla scheda elettorale e, se lo fossi stato, avremmo vinto con una vittoria schiacciante!", ha scritto su Truth.