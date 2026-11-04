Midterm Usa, Trump perde le elezioni: i Democratici festeggiano. FOTO

Alle elezioni di metà mandato i democratici hanno vinto sia alla Camera che al Senato, in una bocciatura netta di Donald Trump. Alla Camera hanno superato i 218 seggi necessari, mentre al Senato hanno strappato ai repubblicani seggi in Texas, Kansas, Ohio, Iowa, Carolina del Nord, Carolina del del Sud e Maine. Nelle piazze e ai watch party i sostenitori hanno esultato e festeggiato