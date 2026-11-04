Oltre ai due impeachment superati nel primo mandato, Trump ne ha già schivati diversi nel suo secondo. Nell’aprile del 2025, il deputato Shri Thanedar presentò sette accuse che andavano dall’aver ostacolato la Giustizia e non aver rispettato decisioni giudiziarie al blocco dei fondi approvati dal Congresso, toccando anche possibili conflitti di interessi pubblici e privati e l’istituzione del Doge guidato da Elon Musk. Nel 2026, il deputato texano Al Green aveva invece accusato l’amministrazione di non aver impedito la violazione dei diritti civili e gli abusi contro alcuni immigrati da parte di ICE e Cbp. Le iniziative erano state respinte e accantonate già alla Camera, non riuscendo a unire nemmeno tutto il fronte democratico, ma ora che i rapporti di forza si sono ribaltati la situazione potrebbe cambiare.

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