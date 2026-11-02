Elezioni Midterm USA, cosa succede se Trump perde

I diversi scenari nel caso in cui il partito del presidente non mantenesse la maggioranza all'interno della Camera dei Rappresentanti o del Senato, o di entrambi i rami del Congresso ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le elezioni di metà mandato che si svolgeranno nelle prossime ore negli Stati Uniti saranno un chiaro segnale da parte degli elettori sull'operato di Donald Trump, ma in qualche modo determineranno anche i prossimi due anni della sua presidenza. A seconda di come andrà il voto per i Repubblicani e i Democratici, potrebbe cambiare infatti la composizione del Congresso americano e di conseguenza il potere in mano a Trump.

Il voto Le midterm sono le elezioni con cui si rinnovano tutti i 435 membri della Camera dei Rappresentanti e un terzo di quelli del Senato (35 membri). L'obiettivo per i Democratici è quello di ottenere la maggioranza in entrambi i rami del Congresso così da rendere più difficili gli ultimi due anni del mandato di Trump. Approfondimento 'Midterm 2026, l'America al voto', lo speciale elettorale di Sky TG24

La situazione oggi In questo momento, i seggi alla Camera sono così divisi: 219 Repubblicani, 214 i Democratici, due vacanti. Quelli al Senato: 53 Repubblicani, 47 Democratici. Cosa può succedere Si profilano quattro possibilità: i Repubblicani mantengono la maggioranza in entrambe le Camere, o in una delle due; oppure sono i Democratici a ottenere il controllo di uno dei due rami del Congresso o addirittura di entrambi. In quest'ultimo caso, si arriverebbe al cosiddetto "divided government", cioè la situazione in cui il potere legislativo - in mano alle Camere - e quello esecutivo - che detiene Trump - sarebbero divisi in due schieramenti opposti. Leggi anche Elezioni midterm Usa, i seggi in bilico tra Repubblicani e Democratici