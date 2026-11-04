Midterm, Chris Pappas sarà il primo senatore Usa dichiaratamente gay

Il democratico Chris Pappas diventerà il primo senatore dichiaratamente gay al Senato, dove ha vinto la corsa in New Hampshire, secondo le proiezioni di Decision Desh HQ (MIDTERM, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Durante la campagna elettorale non ha posto particolare enfasi su questo traguardo. Sebbene il marito abbia presenziato ad alcuni eventi, Pappas ha concentrato il proprio messaggio principalmente sui temi cari alla maggior parte dei democratici: il carovita e i costi dell'assistenza sanitaria, oltre alla lotta contro la corruzione a Washington. Prima che la sua carriera politica decollasse, il quarantaseienne era noto soprattutto per il ristorante di famiglia a Manchester, in New Hampshire: il Puritan Backroom, dove suo nonno inventò i "chicken tenders".