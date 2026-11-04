I Dem hanno vinto, ma quanto pesano le colpe di Trump?

Se queste elezioni erano anche un referendum su Trump - e lo erano - il presidente ha incassato un'indiscutibile e sonora bocciatura. È stata un'ondata blu, o meglio uno tsunami, ma è stata anche una risacca rossa: i democratici hanno vinto meritatamente, certo, ma sono stati anche i repubblicani a perdere pagando le proprie colpe
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