Elezioni Midterm Usa, le reazioni alla sconfitta di Trump nel mondo

A festeggiare la schiacciante vittoria dei dem è stato anche l'ex presidente Barack Obama. "Gli americani hanno inviato un messaggio chiaro", ha detto. "Desiderano una politica che unisca anziché dividere e leader capaci di offrire soluzioni concrete". "Questi risultati sono stati possibili perché si sono fatti avanti candidati eccezionali", ha aggiunto Obama. "Sebbene a questa amministrazione restino ancora due anni di mandato, il nostro compito ora è rimboccarci le maniche, apportare cambiamenti laddove ne abbiamo il potere, evitare ulteriori danni e gettare le basi per il futuro", ha osservato.