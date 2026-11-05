Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 novembre: la rassegna stampa

Il risultato delle elezioni di midterm americane domina le aperture dei quotidiani in edicola oggi. Largo spazio per le analisi post voto, con la sconfitta di Trump e "l'onda blu" democratica che ha conquistato la maggioranza del Congresso. Spazio poi anche per gli sviluppi del caso Garlasco, per la morte di Tinto Brass e per le gare in Europa delle squadre italiane, tra Champions ed Europa League