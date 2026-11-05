Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 novembre: la rassegna stampa

Il risultato delle elezioni di midterm americane domina le aperture dei quotidiani in edicola oggi. Largo spazio per le analisi post voto, con la sconfitta di Trump e "l'onda blu" democratica che ha conquistato la maggioranza del Congresso. Spazio poi anche per gli sviluppi del caso Garlasco, per la morte di Tinto Brass e per le gare in Europa delle squadre italiane, tra Champions ed Europa League
- La "valanga del midterm" americano domina l'apertura: "Trump sconfitto e isolato". I democratici "vittoriosi nelle roccaforti repubblicane". Vanca attacca: "E' colpa della guerra in Iran". Manovra e sanità, la protesta delle Regioni: "Così non va". Garlasco: "Dal Dna all'alibi, quei 21 indizi contro Sempio". Cinema, addio a Tinto Brass. Champions League, per il Como "9 gol al Lens. Napoli ko a Porto".
- Il focus sulle elezioni americane di midterm è al centro della prima pagina: "L'America è di nuovo grande" dopo la "disfatta di Trump". Il Congresso "è dei democratici", ora il presidente è "dimezzato". L'analisi sul voto a partire dalla politica italiana con Schlein: "Risposte concrete anche da noi". Meloni e Donald, "strappo irrecuperabile". Punita anche la Big Tech, "Musk l'altro perdente". Spettacoli: "Addio a Tinto Brass, regista dell'eros".
- "Trump umiliato", titola in prima pagina il quotidiano torinese. Dal Texas al Kansas "crollano le roccaforti rosse", dopo le midterm c'è "un onda blu sugli Usa". Tutto il Congresso "in mano ai democratici". Vance: "Sconfitti per colpa della guerra in Iran". Intervista al leader dei 5 Stelle, Conte: "Si vince con proposte radicali". Cinema: "Addio a Tinto Brass, maestro dell'erotismo".
- Spazio, ancora una volta, per le midterm americane in apertura: "Resa dei conti". Dopo il voto ecco "la valanga dem", per Vance la sconfitta è legata "alla guerra in Iran". Trump: "Lo rifarei". Tajani: "Il rapporto con gli Usa non cambia". Conte: "Non abbiamo già vinto". Francia: "Hackerata la banca del sangue". Crans-Montana: "La Svizzera pagherà le spese". Addio a Tinto Brass, "il libertino".
- La Champions League in primo piano con focus sui risultati delle squadre italiane in campo ieri: "Como super 9". Vittoria da record per gli uomini di Fabregas, "storico 9-1 al Lens, ora è quarto in classifica". Male il Napoli, che perde 4-1 contro il Porto: "Furia McTominay, Hojlund accusa". Europa League, Milan: "Euro o mai più". La Juventus in campo "per chiudere i conti", Spalletti "vuole conferme". F1: "Kimi con la mamma prega sulla tomba di Senna".
- L'impresa del Como in Champions domina l'apertura: "Fabregas lo show". Per Cesc e i suoi "calcio stellare, Lens distrutto 9-1". Male, invece, un "Napoli sfinito" che crolla contro il Porto (4-1) e raccoglie "il settimo ko in 14 partite". Europa League: "Nuovo Milan, para Torriani". Juventus: "Il derby dei fratelli Koop". Seria A: "Spence cambia marcia all'Inter". Gasp e la Roma "a doppia velocità". Nazionale: "Mancini chiama Cisse".
- La Champions League ancora in primo piano: "EpiComo". A Lens gli uomini di Fabregas fanno "la storia": 9-1 e quarto posto. Il Napoli, invece, "crolla a Porto (4-1): "Allegri trema, veleno Politano". Oggi, per l'Europa League, in campo anche la Juventus: "Ragazzi, dipende tutto da voi". Milan: "Spinta da 500 milioni". Toro, Abate: "Bisogna fare di meglio". F1, parla Benetton: "Quante analogie tra Schumi e Kimi".
- Quella che viene definita "la disfatta di Trump" in apertura: "A me m'ha rovinato la guerra". Dopo le elezioni di midterm il presidente Usa "perde la maggioranza di Camera e Senato". Il tycoon "accetta l'esito, Vance dà la colpa al conflitto". Intervista a Vannacci: "Se non ci segue, Meloni rischia la fine di Trump". Cinema, addio a Tinto Brass "artista di eros e d'avanguardia".
- Focus sulle elezioni americane di midterm: "Il Trump dimezzato". Dopo il voto "Camera e Senato vanno ai democratici". Vance: "Colpa della guerra". Ma Donald avverte: "Resto il presidente". I dem "restano divisi, la corsa alla Casa Bianca è ancora un'incognita". Francia: "Gli hacker colpiscono le banche del sangue". Cinema, addio a Tinto Brass "il vate dell'eros".
- "Trump piange, l'Islam ride", è il titolo d'apertura con focus sulle elezioni di midterm americane. I democratici "trionfano, trainati da candidati musulmani e di estrema sinistra". I leader del Campo Largo "esultano come se avessero vinto loro". Intanto "il flop del tycoon non fa disperare la premier". Scontro su Garlasco: "La difesa di Sempio pronta a chiedere lo stop dell'udienza davanti al gup". Crans-Montana: "La Svizzera pagherà le fatture mediche degli italiani feriti".
- La svolta di midterm domina la prima pagina: "La valanga democratica infiamma le Borse. Cadono petrolio e rendimenti dei T-Bond". Analisi sulla "disfatta di Trump" e Vance "attacca la guerra in Iran". Ddl di Bilancio, manovra: "In crescita i finanziamenti alla Difesa con 4,8 miliardi in più". Confindustria, Orsini: "Semplificazioni e sostegno a investimenti. Responsabilità su energia".
- Il voto di midterm tra i temi in prima pagina: "Make America Dream Again. La gioia delle sberle a Trump". La sconfitta del tycoon nasce anche "dai fallimenti sui dazi che hanno inorridito gli elettori repubblicani". Il riflesso in Italia, Meloni: "Serve una destra che non sbraita". Il commento: "Il putinismo non porta voti, il nazionalismo non offre benefici".
- "Metà mandato", è il titolo che domina la prima pagina dopo le midterm americane. I democratici "a valanga blindano entrambe le Camere e conquistano Stati come Texas e Kansas, fino a ieri feudi inespugnabili dei repubblicani". Politica italiana: "La maggioranza in tilt sulla manovra". Le Regioni: "Rifinanziare la sanità". Verso il voto in Spagna: "Per Sanchez non tutto è perduto". Ucraina: "Ostacolo corruzione sulla strada per l'Ue".
- "Una nuova speranza", è il titolo d'apertura dopo la conferma degli esiti del voto di midterm americano. Il "trionfo dei dem e la sconfitta di Trump dimostrano che il sovranismo non è un destino ineluttabile". Il tycoon avverte: "Il presidente sono io". Focus sull'onda blu democratica: "Le nuove lezioni americane, il vento sta cambiando davvero". L'analisi: "La sconfitta storica di Trump. cavalcare le paure non basta più".
- Ancora una volta il voto americano spicca in prima pagina: "Regime change". Con le midterm "disfatta dei repubblicani, l'onda blu travolge Trump che lascia intravedere un cambiamento". Il tycoon: "Andrò d'accordo coi democratici". Ucraina: "Un Trump zoppo ai trilateriali per Kiev". Il retroscena: "Schlein vede Cairo, cerca spazio tra Conte e la tv". Giustizia: "Il Csm rinvia il bis di Melillo, l'esposto fa slittare la conferma".
- Midterm 2026, l'esito del voto in apertura: "Onda blu su Trump, volano le Borse". Congresso ai dem, Vance: "Paghiamo la guerra". Il presidente: "Lo rifarei, mai l'atomica all'Iran". Focus sulle parole di Lollobrigida: "Piano agricoltura, al Mezzogiorno l'80% dei fondi". Mattarella: "Gli angeli di Firenze '66 sono il simbolo dell'unità del Paese". Cinema: "Addio a Tinto Brass, una vita per l'eros". Calcio, Napoli ko in Champions: "Porto delle nebbie".