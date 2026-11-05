Midterm Usa, la reazione dei mercati dopo la sconfitta di Trump

I risultati delle Midterm, che hanno sancito il successo dei Dem e la sconfitta dei Repubblicani del presidente Trump, sono stati accolti con cauto ottimismo dai mercati: il giorno dopo le elezioni, dopo una prima fase di sbandamento legata soprattutto ai timori per gli impatti sugli investimenti per intelligenza artificiale e difesa, i listini sono tornati in territorio positivo. Il 4 novembre Wall Street ha messo a segno una delle sue migliori performance degli ultimi mesi. Giù difesa, rally di banche e tech ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, che hanno sancito il successo dei Democratici e la sconfitta dei Repubblicani del presidente Donald Trump (GLI AGGIORNAMENTI LIVE), sono stati accolti con cauto ottimismo dai mercati il giorno dopo le Midterm. Dopo una prima fase di sbandamento, dettata soprattutto dai timori per gli impatti sugli investimenti legati all'intelligenza artificiale e alla difesa, i listini sono tornati in territorio positivo un po' ovunque: sono state spinte al rialzo sia le azioni sia le obbligazioni, mentre si è accentuato il crollo dei prezzi del petrolio e del gas naturale. Con i Dem che hanno ripreso il controllo del Congresso, i mercati hanno colto la loro opposizione alla guerra in Iran e l'intenzione di mettere un freno all'IA. Così, all’indomani delle elezioni di midterm, il 4 novembre Wall Street ha chiuso la seduta con un rally e ha messo a segno una delle sue migliori performance degli ultimi mesi.

Wall Street e la reazione di Trump Il 4 novembre, a Wall Street, il Dow Jones ha chiuso la seduta in salita del 3,03%, a 53.356,12 punti: ha messo a segno il maggior rialzo giornaliero dal 9 aprile del 2025, giorno in cui il presidente Trump aveva deciso di sospendere molti dei cosiddetti dazi del “giorno della liberazione”. Il Nasdaq ha guadagnato l'1,44%, a 25.736,51 punti, mentre l'S&P 500 si è attestato a quota 7.688,62 (+1,58%). "Il mercato azionario ha appena raggiunto un altro massimo storico: 91 volte in un arco di tempo molto breve, meno di due anni. I vostri piani pensionistici 401(k) sono alle stelle. Record su tutta la linea!", ha scritto Trump su Truth, celebrando la performance positiva di Wall Street, all'indomani del tracollo dei Repubblicani. Cosa pensano gli analisti La vittoria dei Dem, spiegano gli esperti, è stata accolta bene sui mercati dall'Asia, all'Europa fino a Wall Street. "Le frizioni politiche potrebbero generare volatilità, ma la storia suggerisce che un governo diviso può sostenere i titoli di Stato, il credito societario e le azioni, man mano che la chiarezza delle politiche migliora", ha spiegato un analista. Vedi anche Usa, i poteri dei dem contro Trump dopo la vittoria alle Midterm