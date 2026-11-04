Elezioni Usa Midterm, chi sono i nuovi Governatori. FOTO

Alcuni Stati americani hanno scelto di confermare il governatore uscente, mentre altri hanno eletto una nuova guida, e la maggioranza delle poltrone è andata ai democratici. Per la prima volta nella storia, ci sono più di due governatori afroamericani
- Il repubblicano Byron Donalds è il nuovo governatore della Florida. Donalds è il primo afroamericano a guidare lo Stato e il primo governatore repubblicano afroamericano degli Stati Uniti.
- La governatrice democratica di New York, Kathy Hochul, ha ottenuto un secondo mandato alla guida dello Stato, sconfiggendo il candidato repubblicano Bruce Blakeman. Hochul ha assunto la carica nell'agosto 2021, in seguito alle dimissioni di Andrew Cuomo, entrando nella storia come prima donna a ricoprire il ruolo.
- La democratica Keisha Lance Bottoms è la nuova governatrice della Georgia. Bottoms ha battuto il repubblicano Rick Jackson divenendo la prima donna governatore dello Stato e la prima governatrice afroamericana degli Stati Uniti. La democratica, che è stata sindaco di Atlanta tra il 2018 e il 2022, è stata anche tra le donne prese in considerazione dal presidente Joe Biden come potenziale vice nella corsa elettorale del 2020.
- La democratica Amy Acton è stata eletta governatrice dell'Ohio: ha battuto il repubblicano Vivek Ramaswamy. Acton è stata protagonista di una battaglia agguerrita, soprattutto nel finale delle competizione dopo la pubblicità shock del suo rivale con protagonista la madre di Acton che invitata gli elettori a non votare per la figlia. Acton e sua madre non hanno contatti da decenni, dopo che la candidata era stata allontanata in seguito alle accuse di molestie rivolte contro il patrigno.
- In Minnesota è stata eletta governatrice la democratica Amy Klobuchar, che ha battuto la rivale repubblicana Lisa Demuth ed è diventata la prima donna a guidare lo Stato.
- La democratica Deb Haaland è stata eletta in New Mexico, diventando la prima governatrice nativa americana dello Stato.
- È stato rieletto il governatore del Maryland Wes Moore, che ha battuto l’avversario repubblicano Dan Cox.
- Rieletta anche la repubblicana Sarah Huckabee Sanders, ex portavoce di Donald Trump che si conferma governatrice dell'Arkansas.
- La dem Gina Hinojosa conquista il Texas, battendo il governatore uscente repubblicano Greg Abbott. Hinojosa è la prima governatrice democratica dello Stato da Ann Richards, che guidò il Texas dal 1991 al 1995, quando fu poi sconfitta da George W. Bush. Da allora il governatore era sempre stato un repubblicano.
- Il democratico JB Pritzker è stato rieletto governatore dell'Illinois. Priztker, uno dei più accesi critici delle politiche anti-migranti di Donald Trump, ha sconfitto il repubblicano Darren Bailey.
- Anche Josh Shapiro centra la conferma alla carica di governatore della Pennsylvania: l'esponente dem ha sconfitto la candidata repubblicana Stacy Garrity, tesoriera dello Stato.
- Il democratico Phil Weiser ha vinto la corsa a governatore del Colorado, confermando il controllo del suo partito sulla massima carica nello Stato di orientamento democratico. L'attuale procuratore generale dello Stato ha sconfitto Viktor Marx, leader di un ministero religioso di orientamento conservatore ed ex marine, le cui stravaganti affermazioni, tra cui quella di essere stato costretto a uccidere un uomo all'età di 7 anni, hanno suscitato grande scetticismo.
- L'ex segretario alla Salute, il democratico Xavier Becerra, ha battuto il repubblicano Steve Hilton, ex consigliere del primo ministro britannico David Cameron, nella corsa per succedere al governatore Gavin Newsom in California. Sarà il primo governatore di origine ispanica nello Stato dal 1875.
- Il democratico David Crowley vince la corsa a governatore del Wisconsin, battendo il repubblicano Tom Tiffany. Crowley sarà il primo governatore afroamericano del Wisconsin. Nel 2019 era già diventato il primo capo afroamericano dell'amministrazione della contea di Milwaukee.
- Il democratico Rob Sand ha sconfitto il repubblicano Zach Lahn nella corsa a governatore dell'Iowa. È la prima volta dal 2006 che i democratici conquistano questa carica nello Stato tradizionalmente repubblicano.
- Il repubblicano Alan Wilson vince la corsa a governatore del South Carolina, battendo il democratico Jermaine Johnson. Wilson ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica di procuratore generale dello Stato.
- È stato Donald Trump in persona a rilanciare il risultato alle Midterm dell'isola di Guam: "Guam, da sempre considerata un territorio fortemente democratico, ha visto l'assegnazione anticipata della vittoria ai repubblicani per la carica più importante, quella di governatore: congratulazioni a Tony Ada! Inoltre, i repubblicani hanno ottenuto la maggioranza nel Senato locale", ha scritto il presidente su Truth.
- Gli abitanti delle Isole Vergini hanno eletto la loro prima governatrice donna, consegnando una vittoria decisiva alla delegata al Congresso Stacey Plaskett, democratica. Il territorio Usa della Isole Vergini era già governato dai democratici.