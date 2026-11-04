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Lo speciale sulle elezioni Midterm negli USA
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Elezioni Usa Midterm, chi sono i nuovi Governatori. FOTO

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Ipa/Getty

Alcuni Stati americani hanno scelto di confermare il governatore uscente, mentre altri hanno eletto una nuova guida, e la maggioranza delle poltrone è andata ai democratici. Per la prima volta nella storia, ci sono più di due governatori afroamericani

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