Prima donna alla guida dello Stato e prima governatrice afroamericana degli Stati Uniti, la democratica Bottoms succederà a Brian Kemp dopo due mandati. Ex sindaca di Atlanta e consigliera della Casa Bianca, ha incentrato la sua campagna su sanità e aborto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La democratica Keisha Lance Bottoms è la nuova governatrice della Georgia durante le elezioni statunitensi di metà mandato. Ha sconfitto il candidato repubblicano Rick Jackson, diventando la prima donna a guidare lo Stato e la prima governatrice afroamericana nella storia degli Stati Uniti. La sua vittoria segna una svolta politica per la Georgia dopo gli otto anni di governo del repubblicano Brian Kemp, giunto al termine del suo secondo mandato. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

La sfida contro Rick Jackson La campagna elettorale è stata molto accesa. Bottoms ha dovuto affrontare un'aggressiva offensiva pubblicitaria da parte del suo rivale repubblicano Rick Jackson, imprenditore miliardario del settore sanitario entrato sulla scena proprio in occasione di queste elezioni. Grazie alle ingenti risorse economiche, Jackson era riuscito a imporsi nelle primarie repubblicane superando candidati noti, per poi inondare i media con la sua campagna elettorale in vista del voto generale. Nonostante questo la candidata democratica è riuscita a prevalere alle urne.

Chi è Keisha Lance Bottoms Cinquantasei anni, Keisha Lance Bottoms è un volto noto del Partito Democratico. È stata sindaca di Atlanta dal 2018 al 2022 e il suo nome figurò tra quelli presi in considerazione dal presidente Joe Biden come possibile candidata alla vicepresidenza nelle elezioni del 2020. Dopo l'esperienza amministrativa in Georgia, Bottoms ha ricoperto il ruolo di consigliera della Casa Bianca durante l'amministrazione Biden. Potrebbe interessarti Midterm, Ossoff rieletto in Georgia: i dem difendono un seggio chiave

Le origini e la carriera Figlia del cantante soul Major Lance, arrestato per possesso di cocaina quando lei aveva otto anni, Bottoms si è laureata in legge e ha costruito una carriera come magistrato prima di dedicarsi alla politica. Alla guida di Atlanta ha gestito alcune delle fasi più delicate degli ultimi anni, tra cui l'emergenza Covid e le tensioni sociali seguite all'uccisione di George Floyd, durante le proteste legate al movimento Black Lives Matter. Leggi anche Midterm, il democratico Talarico trionfa in Texas