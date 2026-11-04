Gina Hinojosa, la prima donna latina a diventare governatrice in Texas

Avvocata di origine messicana, ha sconfitto Greg Abbott e riportato i democratici alla guida del Texas dopo oltre trent'anni. Deputata statale dal 2017 per un distretto progressista di Austin, Hinojosa sembrava avere poche possibilità quando, un anno fa, aveva annunciato la candidatura
È entrata in politica per impedire la chiusura della scuola pubblica del figlio. Ora Gina Hinojosa, avvocata di origine messicana cresciuta al confine con il Messico, ha sconfitto Greg Abbott e riportato i democratici alla guida del Texas dopo oltre trent'anni. Nata a McAllen nel 1973, sarà la prima persona di origine latina a governare lo Stato (TUTTI I RISULTATI: DATI E MAPPE).
Un lungo percorso inziato nel consiglio scolastico
Deputata statale dal 2017 per un distretto progressista di Austin, Hinojosa sembrava avere poche possibilità quando, un anno fa, aveva annunciato la candidatura. Ha costruito la rimonta con una campagna che lei stessa ha definito "populista", incentrata sulla difesa della scuola pubblica e sul sostegno alle famiglie lavoratrici, con scarso appoggio da parte del Partito democratico. "Non avevo mai pensato di fare politica. Sono una madre che ama i propri figli, crede nei loro insegnanti e nelle scuole pubbliche del Texas", ha dichiarato nel discorso della vittoria. Sposata e madre di due figli, ha ricordato il percorso dal consiglio scolastico alla Camera statale, con l'obiettivo di offrire a ogni bambino "l'opportunità di avere successo". La politica era però già parte della storia familiare. Il padre, Gilberto Hinojosa, ex giudice della contea di Cameron, ha guidato il Partito democratico texano per tredici anni.
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I punti di forza della sua proposta
In un'intervista al New York Times, Hinojosa ha raccontato che entrambi i genitori avevano iniziato come avvocati per i diritti civili, creando in casa una "comunità binazionale". Più che sull'identità di partito, ha puntato su promesse concrete: sanità e bollette elettriche meno care, riduzione delle imposte sulla proprietà e maggiori controlli sulle grandi imprese e sul private equity. Ha attaccato Abbott per il sostegno ai grandi patrimoni, ai colossi tecnologici e ai centri dati, intercettando il malcontento economico e l'impopolarità di Donald Trump. Ha inoltre denunciato la mancanza di controlli sui blitz dell'Ice, l'agenzia federale per l'immigrazione. Il mese scorso ha fatto causa ad Abbott, sostenendo che Elon Musk ne finanziasse la campagna mentre riceveva agevolazioni fiscali e contratti con lo Stato. Una sfida combattuta con risorse molto diverse: circa 281 milioni di dollari spesi dal governatore uscente contro i quasi 37 milioni di Hinojosa, che ha dichiarato di aver raccolto il 95% dei fondi attraverso piccole donazioni. La vittoria "sorprende il mondo", ha affermato Hinojosa, criticando la spesa pubblicitaria contro di lei ma ringraziando Abbott per dodici anni "al servizio di questo grande Stato". Il governatore uscente, ha riferito, le ha telefonato per congratularsi e offrire collaborazione nella transizione.
Ansa/Getty Images
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