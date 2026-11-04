Gina Hinojosa, la prima donna latina a diventare governatrice in Texas

Avvocata di origine messicana, ha sconfitto Greg Abbott e riportato i democratici alla guida del Texas dopo oltre trent'anni. Deputata statale dal 2017 per un distretto progressista di Austin, Hinojosa sembrava avere poche possibilità quando, un anno fa, aveva annunciato la candidatura ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È entrata in politica per impedire la chiusura della scuola pubblica del figlio. Ora Gina Hinojosa, avvocata di origine messicana cresciuta al confine con il Messico, ha sconfitto Greg Abbott e riportato i democratici alla guida del Texas dopo oltre trent'anni. Nata a McAllen nel 1973, sarà la prima persona di origine latina a governare lo Stato (TUTTI I RISULTATI: DATI E MAPPE).

Un lungo percorso inziato nel consiglio scolastico Deputata statale dal 2017 per un distretto progressista di Austin, Hinojosa sembrava avere poche possibilità quando, un anno fa, aveva annunciato la candidatura. Ha costruito la rimonta con una campagna che lei stessa ha definito "populista", incentrata sulla difesa della scuola pubblica e sul sostegno alle famiglie lavoratrici, con scarso appoggio da parte del Partito democratico. "Non avevo mai pensato di fare politica. Sono una madre che ama i propri figli, crede nei loro insegnanti e nelle scuole pubbliche del Texas", ha dichiarato nel discorso della vittoria. Sposata e madre di due figli, ha ricordato il percorso dal consiglio scolastico alla Camera statale, con l'obiettivo di offrire a ogni bambino "l'opportunità di avere successo". La politica era però già parte della storia familiare. Il padre, Gilberto Hinojosa, ex giudice della contea di Cameron, ha guidato il Partito democratico texano per tredici anni. Vedi anche Elezioni Midterm USA 2026, Camera e Senato a Dem. Risultati in diretta