Elezioni midterm 2026, le reazioni dei vip alla sconfitta di Trump

Elezioni midterm 2026, le reazioni dei vip dello spettacolo alla sconfitta di TrumpSpettacolo
Il 3 novembre 2026 negli Stati Uniti le elezioni di midterm hanno sancito la vittoria dei Democratici, che hanno ottenuto il controllo dell’intero Congresso (Camera e Senato) e la sconfitta elettorale del Presidente Donald Trump. Molte celebrità del mondo dello spettacolo hanno festeggiato i risultati, primo fra tutti Jimmy Kimmel
Il 3 novembre 2026 negli Stati Uniti le elezioni di midterm hanno sancito la vittoria dei Democratici, che hanno ottenuto il controllo dell’intero Congresso (Camera e Senato) e la sconfitta elettorale del Presidente Donald Trump. Molte celebrità del mondo dello spettacolo hanno festeggiato i risultati, primo fra tutti Jimmy Kimmel. “Dopo tutte le chiacchiere sul sedere di Nicki Minaj, sul sedere di Jon Husted...l'unico sedere a cui Trump pensa stasera è quello che gli è appena stato dato in pasto", ha scherzato in un monologo. "Quello che sappiamo per certo è che i Democratici hanno ufficialmente conquistato la Camera. Grazie al Presidente Trump. Blob Vila ha ribaltato un'altra Camera! L'ondata blu è approdata, e ora iniziano le Nozze Rosse”.
MANDY MOORE
La cantautrice statunitense Mandy Moore ha seguito da vicino lo spoglio dei voti. "Texas, le cose continuano a migliorare sempre di più...", ha scritto nelle Story Instagram. In un altro post ha riconosciuto il lavoro di Stacey Abrams, politica, avvocata e attivista per i diritti di voto, che ha definito "un'eroina" che "ha aperto la strada a questa serata".
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L'attore e attivista John Leguizamo ha pubblicato un lungo video dove celebra il vantaggio iniziale dei Democratici, che è stato rapidamente condiviso sulle piattaforme digitali da numerosi creatori vincitori di Oscar ed Emmy.
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"Sono felicissima! Che grande, grande notte! Grazie, America! Avete salvato la vostra amata nazione!!", ha scritto su Instagram la cantante e attrice statunitense Bette Midler.
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"Sia lodato", ha scritto su Instagram l'attrice Alyssa Milano.
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GINA GERSHON
"WOOOOOHOOOOO- cos'è più grande di uno tsunami???!!! Il Regno del Terrore è finito. 2 parole per il regime della Casa Bianca: Cercate un avvocato", ha scritto su Instagram l'attrice Gina Gershon.
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WENDELL PIERCE
"L'era della ricostruzione. Primo Presidente della Camera nero. Prima donna governatrice nera. 3 senatrici nere. 4 governatori neri. Concorrente nella carina prima governatrice latina. Primo senatore musulmano. Primo senatore apertamente gay", ha scritto su X l'attore statunitense Wendell Pierce.
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Mary Peltola, la candidata dem di origini native in corsa in Alaska
JANUS FILMS
La società di distribuzione cinematografica Janus Films ha scritto su X: "Giorno delle elezioni vinto".
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L'attrice Molly Ringwald si è congratulata su Threads con Xavier Becerra, il nuovo Governatore della California.
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Alle elezioni di metà mandato i democratici hanno vinto sia alla Camera che al Senato, in una bocciatura netta di Donald Trump. Alla Camera hanno superato i 218 seggi necessari, mentre al Senato hanno strappato ai repubblicani seggi in Texas, Kansas, Ohio, Iowa, Carolina del Nord, Carolina del del Sud e Maine. Nelle piazze e ai watch party i sostenitori hanno esultato e festeggiato