Elezioni midterm 2026, le reazioni dei vip alla sconfitta di Trump

Il 3 novembre 2026 negli Stati Uniti le elezioni di midterm hanno sancito la vittoria dei Democratici, che hanno ottenuto il controllo dell’intero Congresso (Camera e Senato) e la sconfitta elettorale del Presidente Donald Trump. Molte celebrità del mondo dello spettacolo hanno festeggiato i risultati, primo fra tutti Jimmy Kimmel Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 3 novembre 2026 negli Stati Uniti le elezioni di midterm hanno sancito la vittoria dei Democratici, che hanno ottenuto il controllo dell’intero Congresso (Camera e Senato) e la sconfitta elettorale del Presidente Donald Trump. Molte celebrità del mondo dello spettacolo hanno festeggiato i risultati, primo fra tutti Jimmy Kimmel. “Dopo tutte le chiacchiere sul sedere di Nicki Minaj, sul sedere di Jon Husted...l'unico sedere a cui Trump pensa stasera è quello che gli è appena stato dato in pasto", ha scherzato in un monologo. "Quello che sappiamo per certo è che i Democratici hanno ufficialmente conquistato la Camera. Grazie al Presidente Trump. Blob Vila ha ribaltato un'altra Camera! L'ondata blu è approdata, e ora iniziano le Nozze Rosse”.

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MANDY MOORE La cantautrice statunitense Mandy Moore ha seguito da vicino lo spoglio dei voti. "Texas, le cose continuano a migliorare sempre di più...", ha scritto nelle Story Instagram. In un altro post ha riconosciuto il lavoro di Stacey Abrams, politica, avvocata e attivista per i diritti di voto, che ha definito "un'eroina" che "ha aperto la strada a questa serata". Approfondimento Midterm 2026, i risultati delle elezioni negli Usa Stato per Stato

Foto tratta dalla Story Instagram di Mandy Moore

HENRY WINKLER L'attore Henry Winkler, volto di Fonzie nella serie tv Happy Days, ha risposto a un post su X pubblicato da Joanne Carducci, che chiedeva: "Come state tutti in questo momento?!!!". Lui ha risposto: "I sogni si avverano". Approfondimento Trump rischia l'impeachment dopo la vittoria dem alle Midterm?

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JOHN LEGUIZAMO L'attore e attivista John Leguizamo ha pubblicato un lungo video dove celebra il vantaggio iniziale dei Democratici, che è stato rapidamente condiviso sulle piattaforme digitali da numerosi creatori vincitori di Oscar ed Emmy. Approfondimento Elezioni Usa Midterm, chi sono i nuovi Governatori. FOTO

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BETTE MIDLER "Sono felicissima! Che grande, grande notte! Grazie, America! Avete salvato la vostra amata nazione!!", ha scritto su Instagram la cantante e attrice statunitense Bette Midler. Approfondimento Texas, Hinojosa e Talarico festeggiano con un hamburger

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ALYSSA MILANO "Sia lodato", ha scritto su Instagram l'attrice Alyssa Milano. Approfondimento Trump "anatra zoppa"? Cosa significa e cosa può fare il presidente

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STEPHEN COLBERT "Finchè respiro, spero", ha scritto in lingua latina il conduttore Stephen Colbert in una Story Instagram. Approfondimento Midterm 2026, schiacciante vittoria dei democratici

Foto tratta dalla Story Instagram di Stephen Colbert

GINA GERSHON "WOOOOOHOOOOO- cos'è più grande di uno tsunami???!!! Il Regno del Terrore è finito. 2 parole per il regime della Casa Bianca: Cercate un avvocato", ha scritto su Instagram l'attrice Gina Gershon. Approfondimento Elezioni midterm Usa, vincono i Democratici: cosa cambia per Trump

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THE CHICKS The Chicks hanno aperto il concerto della notte delle elezioni di Midterm con in mano ventagli con la scritta "F**k Trump" e celebrando lo tsunami blu negli Stati Uniti, che ha toccato anche il Texas. Approfondimento Keisha Lance Bottoms: la prima governatrice afroamericana in Georgia

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WENDELL PIERCE "L'era della ricostruzione. Primo Presidente della Camera nero. Prima donna governatrice nera. 3 senatrici nere. 4 governatori neri. Concorrente nella carina prima governatrice latina. Primo senatore musulmano. Primo senatore apertamente gay", ha scritto su X l'attore statunitense Wendell Pierce. Approfondimento Mary Peltola, la candidata dem di origini native in corsa in Alaska

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JANUS FILMS La società di distribuzione cinematografica Janus Films ha scritto su X: "Giorno delle elezioni vinto". Approfondimento Trump Mr. Veto, cos'è il potere di veto del presidente Usa

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TOM COLICCHIO Lo chef statunitense Tom Colicchio ha pubblicato su Threads un disegno di Donald Trump sovrastato da un'onda blu. Approfondimento Elezioni Usa Midterm, chi sono gli eletti a Camera e al Senato. FOTO

Foto tratta dal profilo Threads di Tom Colicchio

MOLLY RINGWALD L'attrice Molly Ringwald si è congratulata su Threads con Xavier Becerra, il nuovo Governatore della California. Approfondimento Gina Hinojosa, la prima donna latina a diventare governatrice in Texas