A due settimane dalle elezioni di metà mandato si chiude anche l'ultima corsa per il Senato con Peltola che ha sconfitto il senatore repubblicano Dan S. Sullivan, in carica da due mandati. La 53enne, nata ad Anchorage e cresciuta battendosi per l'ambiente e i diritti dei nativi, ha rischiato di essere esclusa e incriminata su richiesta del presidente Trump a seguito di uno scandalo scoppiato durante la campagna elettorale. Nonostante questo, la dem ha strappato un altro seggio detenuto dai Repubblicani

Mary Peltola è la nuova senatrice dell'Alaska (TUTTI I RISULTATI). L'ex deputata democratica ha sconfitto il candidato repubblicano Dan S. Sullivan, in carica da due mandati. La corsa in Alaska è l'ultima competizione per il Senato degli Stati Uniti a concludersi per le elezioni di Midterm del 4 novembre e termina con i dem che strappano un altro seggio detenuto dai repubblicani in uno Stato in cui il presidente Trump aveva vinto con ampio margine nel 2024. Peltola rappresenta una delle figure più singolari e contraddittorie del panorama politico del suo Stato. Cinquantatreenne, già deputata alla Camera federale tra il 2022 e il 2025, ha costruito il suo successo politico sul legame viscerale con il territorio e sulle sue origini. Figlia di una donna Yupik e di un uomo bianco, è nata ad Anchorage e cresciuta nei villaggi rurali vivendo di caccia e pesca tradizionali, elementi che ha poi trasferito in una piattaforma politica atipica: è infatti favorevole all'uso delle armi e allo sfruttamento di petrolio e gas, ma al contempo strenua paladina dell'ambiente e della pesca al salmone, pilastro della sussistenza nativa.

Lo scandalo durante la campagna elettorale

Questa identità di candidata fortemente radicata al territorio e indipendente l'aveva portata ad accumulare un cospicuo vantaggio nei sondaggi rispetto al rivale repubblicano Dan S. Sullivan. La sua campagna è stata però travolta da uno scandalo. Un'inchiesta giornalistica ha infatti rivelato che, con la consapevolezza della stessa Peltola, alcuni suoi stretti collaboratori - tra cui l'ex manager Elisa Rios, poi licenziata e trasformatasi nella fonte principale dello scoop - avevano reclutato in segreto un anziano insegnante omonimo del rivale, Dan J. Sullivan Jr., per inserirlo nella scheda elettorale, confondere gli elettori e sottrarre voti al candidato repubblicano.