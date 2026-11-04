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Talarico e il tetto all'insulina: se la diagnosi diventa politica

Giulia Mengolini

Giulia Mengolini
©Getty

Dopo la storica vittoria in Texas, che riporta un democratico al Senato dello Stato per la prima volta dal 1988, James Talarico porta a Washington una battaglia nata dalla convivenza con il diabete di tipo 1. "La mia prima fornitura di insulina per 30 giorni costò 684 dollari. Non avevo quei soldi. Senza farmaco si muore". Dopo la diagnosi a 28 anni, ha contribuito a introdurre in Texas un tetto di 25 dollari al costo dell'insulina 

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