Il divario economico si è tradotto in una campagna mediatica asimmetrica, con il fronte del No capace di spendere in pubblicità 250 volte più dei promotori. I media sono stati inondati di spot incentrati sul rischio di una presunta "fuga dei miliardari", tesi cavalcata anche dal governatore democratico Gavin Newsom. Gli oppositori sostenevano che il trasferimento dei super ricchi avrebbe ridotto il gettito ordinario dello Stato, nonostante il testo della Proposition 40 includesse clausole retroattive per vincolare chi risiedeva in California a fine novembre 2025. A nulla sono valsi gli endorsement di sei premi Nobel per l’Economia – Stiglitz, Krugman, Acemoglu, Diamond, Banerjee e Duflo – nel tentativo di smentire i messaggi della campagna contraria.