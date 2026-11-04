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Il Texas non è più repubblicano: è quindi democratico?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Dopo decenni di dominio repubblicano, il Texas si tinge di blu: i democratici conquistano il governatorato, il Senato e numerose altre cariche. Una vittoria storica, favorita dagli errori dei repubblicani e da una campagna concentrata su costo della vita, sanità e servizi pubblici. Ma il Texas è davvero diventato democratico?

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