Il Texas non è più repubblicano: è quindi democratico?

Dopo decenni di dominio repubblicano, il Texas si tinge di blu: i democratici conquistano il governatorato, il Senato e numerose altre cariche. Una vittoria storica, favorita dagli errori dei repubblicani e da una campagna concentrata su costo della vita, sanità e servizi pubblici. Ma il Texas è davvero diventato democratico?
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