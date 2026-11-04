Trump: "Dall'1 al 7 novembre sarà la settimana dell'anticomunismo"

Il presidente Usa Donald Trump ha proclamato la "settimana contro il comunismo" dal primo al 7 novembre, in memoria delle "milioni di persone" che hanno sofferto "povertà, sfruttamento, violenza e miseria". "Sotto la mia guida, l'America non cadrà mai vittima di queste ideologie malvagie e gli Stati Uniti non diventeranno mai un Paese comunista", ha affermato nell'ordine presidenziale, avvertendo che "le ideologie socialiste, comuniste e della sinistra radicale trovano sempre più spazio" nel Paese. "Esorto tutti gli americani a restare saldi nella difesa contro qualsiasi minaccia allo stile di vita americano e a proteggere la nostra fiamma ardente della libertà dall'oscurità del comunismo", ha concluso. L'ordine esecutivo del presidente Usa è arrivato poche ore dall'arrivo dei primi risultati delle cruciali elezioni di metà mandato (SEGUI IN DIRETTA IL LIVEBLOG SULLE MIDTERM). Per tutta la campagna elettorale delle midterm il tycoon ha definito i principali candidati democratici "socialisti e comunisti". Un messaggio che, nelle elezioni passate, gli ha permesso di guadagnare consensi tra gli elettori di origine latinoamericana, in particolare in Florida.