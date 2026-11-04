Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sulle elezioni Midterm negli USA
Arrow-link
Arrow-link

Midterm 2026, Casa Bianca posta foto di Trump minaccioso: “Resta il vostro presidente”

Mondo
@whitehouse via Instagram

La foto del leader statunitense, con sguardo duro e pugni sulla scrivania dello Studio Ovale, è stata pubblicata sull’account social ufficiale della Casa Bianca

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Donald Trump è ancora il presidente degli Stati Uniti. Un monito agli americani che suona quasi come una minaccia quello che arriva dalla Casa Bianca all’indomani della disfatta elettorale dei repubblicani alle midterm (ELEZIONI DI METÀ MANDATO - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Una foto del tycoon con sguardo duro e pugni puntati sulla scrivania dello Studio Ovale è stata pubblicata sugli account social ufficiali della residenza del leader Usa accompagnata da una didascalia breve ma diretta: “Comunicazione di servizio: è ancora il vostro presidente”.

Mondo: Ultime notizie

Teheran su Midterm: "Messaggio degli americani è no alla guerra". LIVE

live Mondo

Mohammad Bagher Ghalibaf, speaker del Parlamento e principale negoziatore iraniano commenta i...

Francia, cyberattacco a frigo per raccolta sangue: nessuna conseguenza

Mondo

Dopo quelli ai congelatori dei supermercati, un ulteriore attacco hacker è stato condotto contro...

Elezioni Midterm USA 2026, Camera e Senato a Dem. Risultati in diretta

live Mondo

I repubblicani di Trump escono sconfitti dal voto: ai democratici la maggioranza dei seggi sia...

Drone di Kiev colpisce magazzino russo Ozon. Raid Mosca su Odessa LIVE

live Mondo

Colpito nella notte un centro logistico appartenente al colosso russo del commercio online Ozon...

Midterm 2026, i risultati delle elezioni negli Usa Stato per Stato

Mondo

Il Partito Democratico ha vinto le elezioni di midterm 2026 negli Stati Uniti, e ha ottenuto il...

Mondo: I più letti