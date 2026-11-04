La foto del leader statunitense, con sguardo duro e pugni sulla scrivania dello Studio Ovale, è stata pubblicata sull’account social ufficiale della Casa Bianca

Donald Trump è ancora il presidente degli Stati Uniti. Un monito agli americani che suona quasi come una minaccia quello che arriva dalla Casa Bianca all’indomani della disfatta elettorale dei repubblicani alle midterm (ELEZIONI DI METÀ MANDATO - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Una foto del tycoon con sguardo duro e pugni puntati sulla scrivania dello Studio Ovale è stata pubblicata sugli account social ufficiali della residenza del leader Usa accompagnata da una didascalia breve ma diretta: “Comunicazione di servizio: è ancora il vostro presidente”.