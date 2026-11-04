Alle elezioni Midterm ha sconfitto il repubblicano Gregg Hull, imprenditore e da anni sindaco della città di Rio Rancho. Eletta la prima volta al Congresso nel 2018, era poi stata nominata da Biden segretaria agli Interni

La democratica Deb Haaland, ex segretaria agli Interni dell'amministrazione Biden, è stata eletta governatrice del New Mexico (TUTTI I RISULTATI) e diventerà la prima donna nativa americana a guidare uno Stato degli Usa. Ha sconfitto il repubblicano Gregg Hull, imprenditore e da anni sindaco della città di Rio Rancho.