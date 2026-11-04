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Deb Haaland eletta in New Mexico, la prima donna nativa americana a diventare governatrice

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Alle elezioni Midterm ha sconfitto il repubblicano Gregg Hull, imprenditore e da anni sindaco della città di Rio Rancho. Eletta la prima volta al Congresso nel 2018, era poi stata nominata da Biden segretaria agli Interni

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La democratica Deb Haaland, ex segretaria agli Interni dell'amministrazione Biden, è stata eletta governatrice del New Mexico (TUTTI I RISULTATI) e diventerà la prima donna nativa americana a guidare uno Stato degli Usa. Ha sconfitto il repubblicano Gregg Hull, imprenditore e da anni sindaco della città di Rio Rancho.

Eletta al Congresso nel 2018

Haaland, 65 anni, è stata eletta la prima volta al Congresso nel 2018 e nel 2020 è stata scelta dall’ex presidente Biden nel 2020 per ricoprire la carica di segretaria agli Interni.  Membro della tribù Laguna Pueblo, dopo essersi candidata a vicegovernatrice nel 2014, in una competizione vinta dai Repubblicani, è stata anche la prima donna nativa americana a essere eletta alla guida di un partito statale.

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Deb Haaland - ©Getty

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