Alle elezioni Midterm ha sconfitto il repubblicano Gregg Hull, imprenditore e da anni sindaco della città di Rio Rancho. Eletta la prima volta al Congresso nel 2018, era poi stata nominata da Biden segretaria agli Interni
La democratica Deb Haaland, ex segretaria agli Interni dell'amministrazione Biden, è stata eletta governatrice del New Mexico (TUTTI I RISULTATI) e diventerà la prima donna nativa americana a guidare uno Stato degli Usa. Ha sconfitto il repubblicano Gregg Hull, imprenditore e da anni sindaco della città di Rio Rancho.
Eletta al Congresso nel 2018
Haaland, 65 anni, è stata eletta la prima volta al Congresso nel 2018 e nel 2020 è stata scelta dall’ex presidente Biden nel 2020 per ricoprire la carica di segretaria agli Interni. Membro della tribù Laguna Pueblo, dopo essersi candidata a vicegovernatrice nel 2014, in una competizione vinta dai Repubblicani, è stata anche la prima donna nativa americana a essere eletta alla guida di un partito statale.