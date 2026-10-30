A partire dal prossimo 1° gennaio entrerà in vigore un meccanismo che differenzia nettamente il trattamento fiscale a seconda del volume d'affari. Fino alla soglia storica di 85mila euro i contribuenti continueranno a godere sia della tassazione sostitutiva agevolata sia delle semplificazioni totali in materia di imposta sul valore aggiunto. Per la nuova fascia di reddito compresa tra 85mila e 100mila euro, invece, si applicherà unicamente l'aliquota fissa sui redditi, mentre sul fronte dell'Iva varranno le regole ordinarie.