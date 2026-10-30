Introduzione
La legge di Bilancio, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 ottobre, introduce un'importante riforma per il popolo delle partite Iva, innalzando il limite del regime forfettario da 85mila a 100mila euro. L'estensione della tassa al 15% (ridotta al 5% per le nuove attività) rappresenta una novità dall'impatto sostanziale per una platea che in Italia conta già oltre 2 milioni di contribuenti. Tuttavia, per evitare lo sbarramento delle regole comunitarie, il governo ha dovuto rinunciare a un'applicazione integrale dell'agevolazione, dando vita a un inedito sistema a doppio binario
Quello che devi sapere
Nasce il nuovo regime a doppio binario
A partire dal prossimo 1° gennaio entrerà in vigore un meccanismo che differenzia nettamente il trattamento fiscale a seconda del volume d'affari. Fino alla soglia storica di 85mila euro i contribuenti continueranno a godere sia della tassazione sostitutiva agevolata sia delle semplificazioni totali in materia di imposta sul valore aggiunto. Per la nuova fascia di reddito compresa tra 85mila e 100mila euro, invece, si applicherà unicamente l'aliquota fissa sui redditi, mentre sul fronte dell'Iva varranno le regole ordinarie.
Lo scoglio comunitario e la deroga europea
La scelta di adottare questo assetto ibrido è legata alla necessità di superare i vincoli imposti dalla Direttiva UE 2020/285. Il regime forfettario italiano opera infatti in deroga rispetto alle normative europee sulla concorrenza e sul mercato unico. Per ottenere il via libera da Bruxelles all'innalzamento del tetto ai 100mila euro, l'esecutivo italiano ha dovuto escludere le semplificazioni fiscali sull'Iva per la quota eccedente il vecchio limite, aggirando così il rischio di una procedura di infrazione o di un rifiuto da parte della Commissione europea.
Cosa cambia nella gestione quotidiana
Dal punto di vista pratico, chi si collocherà nella fascia contabile superiore perderà i pilastri storici del regime semplificato. Diventerà obbligatorio emettere le fatture con l'applicazione dell'Iva effettuare le liquidazioni periodiche dell'imposta, presentare la dichiarazione annuale e inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti all'Agenzia delle Entrate. Questo sdoppiamento burocratico si tradurrà inevitabilmente in un aumento dei costi di gestione per la tenuta della contabilità e dell'assistenza fiscale.
L'impatto commerciale e le frizioni con i privati
L'introduzione dell'Iva ordinaria per chi fattura oltre 85mila euro rischia di generare forti asimmetrie commerciali. Chi collabora prevalentemente con aziende o titolari di partita Iva non subirà contraccolpi, data la neutralità dell'imposta per i soggetti economici. Al contrario, per i professionisti che si rivolgono al mercato dei consumatori privati l'aggiunta dell'Iva in fattura comporterà un rincaro netto sul prezzo finale, determinando una potenziale perdita di competitività o una contrazione dei margini di guadagno per assorbire il costo del tributo.
L'incognita del cumulo per dipendenti e pensionati
Mentre si definisce il nuovo tetto per i lavoratori autonomi, resta aperta la questione legata ai titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione che gestiscono una partita Iva parallela. La deroga che negli ultimi due anni ha innalzato da 30mila a 35mila euro la soglia massima per poter cumulare il regime forfettario scadrà il 31 dicembre 2026. In assenza di una proroga dell'ultimo minuto nella Manovra 2027, dal 1° gennaio si tornerà al limite ordinario di 30mila euro, provocando la fuoriuscita forzata dal regime agevolato per chi supera tale importo.