Manovra 2027, novità e polemiche in attesa del Parlamento: le misure

La revisione della spesa ministeriale prevista dalla legge di Bilancio dovrebbe generare risparmi per circa 4,7 miliardi di euro tra il 2027 e il 2029. Le riduzioni saranno distribuite su tre esercizi finanziari, con 1,62 miliardi nel primo anno, 1,23 miliardi nel 2028 e 1,84 miliardi nel 2029. Il maggior contributo sarà richiesto al ministero dell'Economia e delle Finanze, seguito da quelli delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Il provvedimento interviene soprattutto sulle risorse destinate agli investimenti pubblici, attraverso una rimodulazione degli stanziamenti che prevede minori disponibilità nel primo triennio e un successivo incremento tra il 2030 e il 2032. L'obiettivo indicato dal governo è migliorare la capacità delle amministrazioni di pianificare gli interventi e rendere più efficiente l'utilizzo dei finanziamenti in conto capitale, modificando la distribuzione temporale delle somme già programmate.