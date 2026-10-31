Manovra 2027, novità e polemiche in attesa del Parlamento: le misure

Introduzione
Dopo la bollinatura arrivata ieri, la Manovra 2027 si prepara all'esame del Parlamento. Numerose le misure previste, dalle novità fiscali ai tagli nella scuola, passando per la tassa sul gaming e i nuovi finanziamenti destinati alla lotta alla droga e alla Difesa. Critiche dalle opposizioni e dai sindacati.
Quello che devi sapere
Flat tax, la soglia sale a 100 mila euro
Dal 2027 aumenterà da 85mila a 100mila euro il limite di ricavi e compensi per beneficiare del regime forfetario. La novità contenuta nella manovra introduce tuttavia una distinzione tra imposte sui redditi e Iva: per i contribuenti che superano 85mila euro, pur rimanendo entro i 100mila, continueranno infatti ad applicarsi le regole ordinarie sull'imposta sul valore aggiunto. La relazione tecnica stima che circa 41mila autonomi sceglieranno la tassazione agevolata, grazie alla prospettiva di versare meno imposte. L'effetto sulle entrate Irpef viene quantificato in 247,2 milioni nel 2027, 310 milioni nel 2028 e 302,6 milioni annui dal 2029. Cambiano anche le soglie per l'esclusione immediata dal regime: il superamento di 115mila euro determinerà la cessazione del forfetario ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali, mentre per l'Iva il limite rimarrà fissato a 100mila euro.
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Le misure sulla scuola
La manovra interviene sul settore dell'istruzione con una riduzione di 6.974 posti negli organici scolastici dall'anno 2027/2028, di cui 4.925 docenti e 2.049 lavoratori amministrativi, tecnici e ausiliari (Ata). Il risparmio previsto è di 83,9 milioni nel 2027 e 251,7 milioni annui dal 2028. Cambiano anche i criteri di distribuzione delle risorse per gli asili nido: il calo delle nascite potrebbe consentire ai Comuni di raggiungere l'obiettivo del 33% di copertura utilizzando meno fondi, con la possibilità di riassegnare gli stanziamenti eccedenti. Sul fronte universitario, dal 2029 arriveranno 15 milioni di euro annui per il programma Talenti per la Ricerca, rivolto ai dottorandi più meritevoli. I finanziamenti sosterranno incarichi post-doc in Italia, cofinanziati dagli atenei, oppure periodi di ricerca all'estero fino a dodici mesi. Secondo le stime, le risorse potrebbero coprire fino a 731 incarichi annuali.
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Sale Lan, arriva un'imposta sui videogiochi
Una nuova tassazione interesserà i locali attrezzati per il gaming, dove gli utenti utilizzano computer e simulatori per giocare e partecipare a competizioni online. L'articolo 25 della manovra introduce un'imposta dell'8% sui giochi di abilità e intrattenimento senza premi in denaro, calcolata su una base convenzionale indipendente dagli incassi. Quest'ultima sarà pari a 1.200 euro annui per ogni postazione e a 2mila euro per i simulatori di maggiori dimensioni. Le strutture dovranno inoltre richiedere un'autorizzazione biennale all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sostenendo ulteriori costi: 200 euro per apparecchio, mille euro per sala, 2 mila euro per gioco e 10 mila euro per piattaforma online. Attraverso il nuovo sistema di imposizione e il rilascio dei permessi, l'esecutivo prevede entrate per quasi 6 milioni di euro nel 2027, destinate a raggiungere 66 milioni nel 2028.
Spending review, tagli per 4,7 miliardi ai ministeri
La revisione della spesa ministeriale prevista dalla legge di Bilancio dovrebbe generare risparmi per circa 4,7 miliardi di euro tra il 2027 e il 2029. Le riduzioni saranno distribuite su tre esercizi finanziari, con 1,62 miliardi nel primo anno, 1,23 miliardi nel 2028 e 1,84 miliardi nel 2029. Il maggior contributo sarà richiesto al ministero dell'Economia e delle Finanze, seguito da quelli delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Il provvedimento interviene soprattutto sulle risorse destinate agli investimenti pubblici, attraverso una rimodulazione degli stanziamenti che prevede minori disponibilità nel primo triennio e un successivo incremento tra il 2030 e il 2032. L'obiettivo indicato dal governo è migliorare la capacità delle amministrazioni di pianificare gli interventi e rendere più efficiente l'utilizzo dei finanziamenti in conto capitale, modificando la distribuzione temporale delle somme già programmate.
Caccia militari, altri fondi al progetto Gcap
Il programma internazionale per la realizzazione di un caccia di nuova generazione riceverà circa 48 milioni di euro aggiuntivi tra il 2027 e il 2028. La manovra destina 32,3 milioni al primo anno e 15,6 milioni al secondo per sostenere il funzionamento della Gigo, l'organizzazione intergovernativa incaricata di coordinare il Global Combat Air Programme (Gcap). Le somme, previste dall'articolo 95, serviranno a coprire i maggiori costi gestionali della struttura comune a Italia, Regno Unito e Giappone, senza finanziare direttamente la progettazione o la costruzione dei velivoli. Gli stanziamenti si aggiungono a quelli autorizzati nel 2024 e rimangono distinti dalle risorse destinate allo sviluppo del sistema d'arma. Il progetto coinvolge Leonardo, Bae Systems e Mitsubishi Heavy Industries e punta a rendere operativo entro il 2035 un nuovo sistema di combattimento aereo, concorrente del programma europeo Fcas sostenuto da Francia, Germania e Spagna.
I fondi per carabinieri, missioni e caserme
La manovra rafforza gli stanziamenti per la Difesa, prevedendo nuove assunzioni, investimenti infrastrutturali e maggiori risorse per le operazioni internazionali. L'articolo 93 reintroduce i carabinieri ausiliari attraverso una riserva volontaria, autorizzando il reclutamento di 600 giovani nel 2027 e mille all'anno dal 2028. Potranno candidarsi gli under 26 con almeno la licenza media. La ferma durerà un anno, prorogabile di altri due, mentre nei concorsi per l'accesso stabile all'Arma potrà essere riservato agli ausiliari fino al 30% dei posti disponibili. La spesa prevista salirà da 41,78 milioni nel 2027 a 156,51 milioni nel 2030. Sul fronte internazionale, oltre 1,3 miliardi aggiuntivi nel biennio 2027-2028 finanzieranno il fondo per le missioni militari all'estero, con 520 milioni nel primo anno e 803,58 milioni nel secondo, senza una ripartizione preventiva tra le singole operazioni. Altri 104 milioni in due anni saranno destinati alla costruzione e riqualificazione delle caserme di Esercito, Marina e Aeronautica, compresi interventi antisismici ed energetici. Un decreto ministeriale individuerà le opere entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, mentre procedure semplificate consentiranno di accelerarne la realizzazione.
Le risorse per l'agricoltura
Nuove risorse per favorire la modernizzazione delle imprese agricole e della pesca. La manovra stanzia 160 milioni di euro nel biennio 2027-2028, suddivisi equamente tra i due anni, per potenziare il credito d'imposta Agricoltura 4.0. L'agevolazione sosterrà l'acquisto di macchinari e tecnologie innovative, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell'efficienza energetica. Sul fronte fiscale, l'articolo 11 proroga al 2027 l'esenzione Irpef sui redditi dominicali e agrari, già prevista dal 2024 al 2026. La detassazione sarà totale fino a 10mila euro, mentre sulla quota compresa tra 10mila e 15mila euro si applicherà una riduzione del 50%. Secondo la relazione tecnica, il provvedimento determinerà minori entrate per 221,5 milioni nel 2028, tra Irpef e addizionali locali, seguite da un recupero di gettito stimato in 90,4 milioni nel 2029.
Raddoppiano puntate e vincite alle slot machine
La manovra ha inoltre modificato le regole delle slot machine, raddoppiando da uno a due euro la puntata massima e da 100 a 200 euro la vincita consentita per singola partita. Dal 1° gennaio 2027 cambierà anche il prelievo erariale unico, con aliquote fissate al 25% delle somme giocate per le slot e al 9,6% per gli altri apparecchi. La tassazione scenderà invece al 20% per le macchine che garantiscono la restituzione di almeno il 70% delle giocate sotto forma di vincite. L'articolo 32 interviene inoltre sui debiti dei concessionari relativi al contributo straordinario di 500 milioni imposto nel 2015. Secondo la relazione tecnica, restano da recuperare 89,47 milioni di euro. Gli operatori che rinunceranno ai contenziosi in corso e a nuove azioni legali potranno beneficiare di uno sconto complessivo fino a 17,85 milioni, calcolato sulle somme già versate, oltre all'esenzione dagli interessi.
Bonelli (Avs): "Nella Manovra condono ai concessionari di slot"
L'articolo 32 della manovra è "un condono per i concessionari delle slot machine". A denunciarlo è Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, contestando la decisione del governo di ridurre i debiti degli operatori legati al contributo straordinario di 500 milioni imposto nel 2015. Secondo Bonelli, sui 89,5 milioni ancora da recuperare, i concessionari potranno beneficiare di uno sconto fino al 20% e dell'azzeramento degli interessi: "Lo Stato alza bandiera bianca davanti all'industria dell'azzardo". Il parlamentare critica inoltre il raddoppio delle puntate e delle vincite massime delle slot, l'introduzione di un'ulteriore estrazione settimanale di Lotto e Superenalotto e la proroga delle concessioni fino al 2029.
Cgil: "Manovra peggio delle peggiori aspettative"
"Di fronte a dati di realtà così drammatici, la manovra di bilancio, di cui è stato finalmente pubblicato il testo ufficiale, sembra scritta dal governo di un altro Paese, per non dire di un altro pianeta", ha commentato la Cgil, ricordando dati come il livello di inflazione, la pressione fiscale, la perdita di potere di acquisto dei salari, pil e produzione industriale in frenata, l'emergenza costi dell'energia. La confederazione ha poi sottolineato: "Qui siamo al di là delle peggiori aspettative: si accelerano declino del Paese e impoverimento della stragrande maggioranza dei cittadini, anziché porvi rimedio". Si tratta di "un futuro a cui non abbiamo alcuna intenzione di rassegnarci", ha parlato ancora il sindacato ricordando lo sciopero generale indetto per il 20 novembre.
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