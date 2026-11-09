Dl Bollette, Meloni: “Scontentiamo produttori, difendiamo cittadini”

La presidente del Consiglio ha commentato le novità del provvedimento approvato in Cdm: “Abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l'interesse dei cittadini” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo l’approvazione in Cdm del decreto Bollette, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato le novità del provvedimento. "Abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese. Perché se l'Italia produce sempre più energia pulita, allora questo deve significare anche energia più conveniente per chi la usa. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l'interesse dei cittadini”, ha detto la premier.

Meloni: “Decisioni concrete” "Il caro energia è un problema strutturale, che richiede decisioni concrete e il coraggio di intervenire sui meccanismi che lo alimentano, anche quando toccano interessi forti. È la strada che questo Governo ha scelto”, afferma Meloni. Le tre scelte “Abbiamo scelto di affrontare uno dei nodi più difficili del caro energia: il meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità a causa del costo del gas e pesa sui conti delle famiglie e delle imprese. Il decreto interviene su questo punto, con tre scelte precise. La prima: stabilisce un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità. Quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al megawattora, scatta il meccanismo previsto dal decreto per evitare che il rincaro si trasferisca integralmente sul prezzo dell'elettricità. La seconda: far arrivare alle bollette i vantaggi dell'energia prodotta a costi più bassi. L'Arera fisserà regole ancor più stringenti contro chi trattiene deliberatamente capacità produttiva per far salire i prezzi. La terza: proteggere il risparmio destinato ai consumatori. Nel decreto fissiamo limiti rigorosi al trasferimento dei costi: chi è chiamato a finanziare il meccanismo non può ribaltarli sulle bollette, oltre quanto espressamente consentito dalla norma. La misura durerà diciotto mesi e prevede un'uscita graduale, per evitare bruschi cambiamenti alla scadenza", spiega ancora Meloni. Meloni: “Benefici importanti ma serve tempo per gli effetti” Il decreto Bollette "agisce sul prezzo all'ingrosso dell'energia e i suoi effetti richiederanno tempo. Ci aspettiamo benefici importanti, ma le stime ci dicono che le imprese che hanno una quota di autoproduzione e consumano più energia elettrica potranno avere i risparmi più consistenti. Benefici che potranno aumentare, sul fronte della bolletta del gas, se a questo meccanismo aggiungiamo anche il taglio previsto dal decreto di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema”, ha detto Meloni. Vedi anche Decreto Bollette, via libera del Cdm: taglio al costo dell'energia