Il Consiglio dei ministri è atteso per questo pomeriggio, con i tecnici del ministero delle Infrastrutture che sono al lavoro per presentare un nuovo provvedimento su opere e cantieri. E, dopo vari slittamenti, dovrebbe arrivare anche il decreto Bollette. Infine dall'esecutivo potrebbe anche arrivare la fumata bianca sul nome del nuovo vertice dell’Autorità nazionale anticorruzione

Attesa per il Cdm di oggi, 9 novembre, che dovrebbe riunirsi nel pomeriggio. I tecnici del ministero delle Infrastrutture sono al lavoro per presentare un nuovo provvedimento su opere e cantieri. E, dopo vari slittamenti, oggi dovrebbe arrivare anche il decreto Bollette, con il tetto al gas proposto dal governo che farebbe risparmiare a una famiglia circa 17 euro all’anno. Infine dall'esecutivo potrebbe anche arrivare la fumata bianca sul nome del nuovo vertice dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione.

L'iter del decreto bollette

Il decreto bollette era atteso in Cdm già lo scorso 5 novembre, ma si è deciso di rinviare l'approvazione del provvedimento con "disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese", come era già accaduto in occasione della precedente riunione, il 28 ottobre. Secondo quanto filtrato in questi giorni, a far slittare l'approvazione del provvedimento non è stata la misura più importante, ovvero il price cap al gas per la produzione elettrica, che sarà ripresentata tale e quale. Il problema, giovedì scorso, è sorto sull'articolo 9 del decreto 21/2026, una norma sulla vendita del gas stoccato per aiutare le imprese. Ora però il testo sembra essere atteso nella riunione di oggi, come anticipato anche dal vicepremier Salvini alcuni giorni fa: "Le coperture ci sono e c'è tutto. C'erano dei dubbi su alcuni passaggi formali di interlocuzione con l'Europa, non sostanziali, su cui non sono entrato nel merito. Non c'era discussione politica o di sostanza, era necessario qualche giorno in più ma penso che arrivi lunedì".