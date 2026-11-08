Bollette, decreto in arrivo domani in Cdm. Il boom dei costi e i possibili risparmiEconomia
Introduzione
Dopo gli slittamenti, il testo arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri del 9 novembre. Il tetto al gas proposto dal governo farebbe risparmiare a una famiglia circa 17 euro all’anno. Intanto il Codacons stima che ai prezzi attuali la bolletta invernale media del gas salirà a 860 euro a famiglia. E anche Confcommercio lancia l’allarme: “Tariffe sempre più pesanti per le imprese, urgente ridurre i costi”.
Quello che devi sapere
Lo slittamento in Cdm
Il 5 novembre il decreto Bollette era atteso in Cdm ma si è deciso di rinviare l'approvazione del provvedimento con "disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese", come era già accaduto in occasione della precedente riunione, il 28 ottobre. Da quanto trapelato non ci sarebbero problemi di coperture. La misura cardine, cioè il tetto al prezzo del gas per la produzione elettrica, previsto all'articolo 6, è il 'tope' sul modello iberico, già concordato con la Commissione europea, e tornerà in Consiglio dei ministri senza modifiche.
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Rinvio per norma su vendita gas stoccato
Secondo quanto risulta all'Ansa, a far slittare l'approvazione del provvedimento non è stata la misura più importante, ovvero il price cap al gas per la produzione elettrica, che sarà ripresentata tale e quale. Il problema giovedì scorso è sorto sull'articolo 9 del decreto 21/2026, una norma sulla vendita del gas stoccato per aiutare le imprese. Questa dispone che i proventi della vendita del gas stoccato nel 2022, in occasione della crisi energetica, vadano a ridurre nel 2027 le bollette del gas delle imprese energivore. Lo sconto dovrebbe essere stabilito da Arera, l'agenzia pubblica per l'energia. La Ragioneria dello Stato ha obiettato che in questo modo si avrebbe una entrata per lo Stato nel 2026 e un'uscita nel 2027, con un disallineamento della finanza pubblica. Su questo aspetto, il governo ha fermato l'ok alla misura, e ha avviato una interlocuzione con l'Unione europea e verifiche da parte del Ministero dell'Economia.
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Decreto in arrivo
Il testo del decreto Bollette è dunque atteso nel Consiglio dei ministri di lunedì 9 novembre. Anche il vicepremier Salvini ha confermato le tempistiche: "Le coperture ci sono e c'è tutto. C'erano dei dubbi su alcuni passaggi formali di interlocuzione con l'Europa, non sostanziali, su cui non sono entrato nel merito. Non c'era discussione politica o di sostanza, era necessario qualche giorno in più ma penso che arrivi lunedì”.
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I risparmi per le famiglie
Intanto però una nuova analisi di Ecco, il think tank italiano sul clima, ha fatto i conti sul provvedimento. Il tetto al gas proposto dal governo nel decreto Bollette farebbe risparmiare a una famiglia circa 1,4 euro al mese, 17 euro all'anno, a fronte di un rincaro della bolletta da febbraio ad oggi di più di 30 euro al mese. Il nuovo tetto al prezzo del gas per la produzione elettrica, fissato a circa 59 euro al megawattora per 12-18 mesi, con il gas naturale attualmente intorno ai 100 euro al megawattora, non si traduce automaticamente in uno sconto di 40 euro al megawattora. Questo perché lo sconto, come ha imposto la Ue, va emendato in maniera tale da non modificare i flussi di elettricità scambiati con gli altri Stati membri del mercato unico europeo.
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Come si potrebbe risparmiare molto di più
Per Matteo Leonardi, co-fondatore e presidente di Ecco, "le soluzioni sistemiche per abbassare le bollette sono le rinnovabili e l'elettrificazione dei consumi finali, che non vediamo crescere come dovrebbero. Le rinnovabili, l'unica leva capace di abbassare il prezzo dell'elettricità in modo strutturale, non crescono in Italia al ritmo necessario per raggiungere gli obiettivi 2030 del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (Pniec)”.
Codacons, a prezzi attuali bolletta invernale gas sale a 860 euro
Proprio in vista dell'accensione dei termosifoni in casa, il Codacons ha realizzato uno studio sulle maggiori spese provocate dalla forte crescita dei prezzi dell'energia a causa dalla guerra in Medio Oriente. Con gli attuali livelli delle tariffe del gas sul mercato libero, la bolletta invernale media costerebbe circa 860 euro alle famiglie italiane che hanno contratti a prezzo variabile, mentre sarebbe di circa 630 euro in caso di contratto a prezzo fisso a 12 o 24 mesi.
Le differenze regionali
La spesa, tuttavia, cambia da regione a regione per consumi differenti derivanti da variabilità climatica, differenze urbanistiche e diverso grado di metanizzazione e arriverebbe a superare i 1.300 euro in Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, 1.180 euro in Lombardia, 1.095 euro in Veneto. La spesa più bassa è stata stimata dal Codacons in Sicilia, circa 487 euro, e Campania, 494 euro.
L’allarme di Confcommercio per le imprese
Sul tema rincari è intervenuto anche l'Osservatorio energia di Confcommercio secondo cui le bollette sono sempre più pesanti per le imprese del terziario, con gli aumenti che gravano sui costi di gestione e sulla competitività, e si vanno ad aggiungere ad una crescita debole e consumi ancora incerti. La spesa elettrica nel terzo trimestre 2026 sale a 3,8 miliardi, e i rincari maggiori hanno riguardato bar (+133%), alberghi (+68%) e grandi superfici (+67%).
“Ridurre i costi”
Confcommercio ritiene "urgente ridurre i costi” e valuta positivamente l'ipotesi di introdurre, con il prossimo decreto bollette bis un tetto al prezzo del gas di 58,9 euro/Mwh, che "potrebbe contribuire a contenere i rincari e a ridurre le bollette fino al 10%". Si tratta, tuttavia, di "uno strumento utile soprattutto nelle fasi di emergenza, che non può sostituire interventi strutturali”.
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