Secondo quanto risulta all'Ansa, a far slittare l'approvazione del provvedimento non è stata la misura più importante, ovvero il price cap al gas per la produzione elettrica, che sarà ripresentata tale e quale. Il problema giovedì scorso è sorto sull'articolo 9 del decreto 21/2026, una norma sulla vendita del gas stoccato per aiutare le imprese. Questa dispone che i proventi della vendita del gas stoccato nel 2022, in occasione della crisi energetica, vadano a ridurre nel 2027 le bollette del gas delle imprese energivore. Lo sconto dovrebbe essere stabilito da Arera, l'agenzia pubblica per l'energia. La Ragioneria dello Stato ha obiettato che in questo modo si avrebbe una entrata per lo Stato nel 2026 e un'uscita nel 2027, con un disallineamento della finanza pubblica. Su questo aspetto, il governo ha fermato l'ok alla misura, e ha avviato una interlocuzione con l'Unione europea e verifiche da parte del Ministero dell'Economia.

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