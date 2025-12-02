Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il cigno nero, il cast del film con Natalie Portman stasera in tv

Cinema fotogallery
10 foto

Va in onda su Rai 4, martedì 2 dicembre, l'horror psicologico diretto da Darren Aronofsky.  Per il ruolo della protagonista, Portman si è aggiudicata il Premio Oscar

Spettacolo: Ultime gallery

Can Yaman, trasformazioni fisiche dai primi ruoli fino a Sandokan

Serie TV

Dopo il successo della prima puntata della nuova serie che vede protagonista l'attore e modello...

17 foto
Progetto senza titolo - 1

Il cigno nero, il cast del film con Natalie Portman stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 4, martedì 2 dicembre, l'horror psicologico diretto da Darren Aronofsky. ...

10 foto

Da Il Grinch a Elf, film natalizi per bambini da guardare in streaming

Cinema

Il periodo natalizio è quello più bello per trascorrere insieme ai piccoli di casa del tempo...

22 foto

L'altro ispettore, il cast della serie tv con Alessio Vassallo

Serie TV

Debutta su Rai 1, martedì 2 dicembre, la serie tv in onda per tre serate liberamente tratta dai...

9 foto

Fashion Awards, sul red carpet anche Sienna Miller col pancione. FOTO

Spettacolo

Gli Oscar della Moda britannici sono stati l'occasione per i designer di sfilare davanti ai...

16 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Radiohead, Thom Yorke ha grave infezione alla gola. Rimandati 2 live

    Musica

    Gli show a Copenaghen in programma ieri e oggi alla Royal Arena sono stati spostati al 15 e 16...

    Moncler torna ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026

    Spettacolo

    Moncler torna alle Olimpiadi come sponsor ufficiale del Comitato Olimpico Brasiliano per le...

    Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Bologna

    Musica

    Dopo lo spettacolo di Bologna, Fabri Fibra proseguirà la tournée con altri quattro appuntamenti:...