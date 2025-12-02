Il cigno nero, il cast del film con Natalie Portman stasera in tv

2/10 ©Webphoto

Mila Kunis è Lily, da poco arrivata nella compagnia come nuova ballerina. Principale rivale di Nina per il ruolo del Cigno Nero, è seduttiva e spontanea, e incarna ciò che a Nina manca sul palco. Il suo personaggio alimenta le paranoie della protagonista fino a farle confondere realtà e allucinazione.