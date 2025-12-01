22 film in streaming in uscita a dicembre 2025. FOTO

11/22 Eagle Pictures via Webphoto

It Ends With Us - Siamo noi a dire basta - 28 dicembre su Sky Cinema Uno - Una storia d'amore dai risvolti difficili, un film che inizia come una commedia sentimentale e prosegue con un crescendo di atmosfere drammatiche. Così è la storia di Lily Bloom che conosce l'affascinante Rye e se ne innamora accorgendosi ben presto che l'uomo non è affatto come sembra. Tratto dal romanzo omonimo bestseller di Colleen Hoover, con Blake Lively e Justin Baldoni.

Moda, Blake Lively reinventa lo stile floreale per il tour promozionale di It Ends With Us