Vittoria Puccini con Incanto si è messa alla prova col primo ruolo da cattiva della sua carriera. L'attrice italiana si è affidata a Paganelli per entrare nei panni di Felicia, la governante di Ludovico, un uomo che, prima di morire, le affida sua figlia Margot. Puccini per Felicia si è ispirata alle cattive delle favole della Disney. Il suo personaggio è prvo di scupoli e, alla morte di Ludovico, rinchiude Margot in una stanza per impossessarsi dei beni di suo padre

TRAILER Incanto, il film con Puccini e Panariello