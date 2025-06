Io sono la fine del mondo, il film in prima tv stasera su Sky

L'appuntamento con il nuovo lungometraggio di Gennaro Nunziante con protagonista Angelo Duro è per martedì 10 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Arriva in prima TV su Sky Cinema il nuovo film di Gennaro Nunziante con protagonista Angelo Duro IO SONO LA FINE DEL MONDO, in onda martedì 10 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Dopo grandi successi come Quo vado? e Cado dalle nubi, Gennaro Nunziante porta al cinema un nuovo fenomeno televisivo, Angelo Duro, in un film graffiante - e politicamente scorretto - che ha sfiorato i 10 milioni di incasso al botteghino. IO SONO LA FINE DEL MONDO è una commedia irriverente che racconta con ironia le dinamiche familiari e il paradosso di diventare “genitore dei propri genitori”, scritta da Nunziante e Angelo Duro, con il suo inconfondibile stile provocatorio e sarcastico. Il film è prodotto da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky.

la trama Di cosa mi occupo io? Faccio l'autista. I gestori dei locali di Roma mi pagano per portare via gli adolescenti ubriachi, altrimenti gli chiudono le attività. Io li carico a bordo e li accompagno a casa. È un lavoro che va alla grande, adesso poi con l'arrivo del Ferragosto sai che bevute che si fanno questi? Succede però che una mattina mi chiama da Palermo quell'idiota di mia sorella che non sentivo da tanti anni, e con quella voce stridula che infastidisce mi dice che vuole andare in vacanza, ma non può farlo perché deve prendersi cura di mamma e papà. Mi chiede di "darle il cambio", ma io non ci penso nemmeno. Vi rendete conto? Devo andare giù a prendermi cura dei miei genitori, quei due rigidi e autoritari che per tutta l'adolescenza sono stati i miei nemici, che mi hanno imposto cosa fare, cosa mangiare, chi frequentare. Adesso sono diventati anziani e fragili e hanno bisogno di me. I paradossi della natura, diventare genitore dei tuoi genitori. No che non ci vado. A mente fredda, però, ci ho pensato e mi sono detto: "Quando ti ricapita l'occasione di poterti vendicare di tutto quello che ti hanno combinato quei due?". Ed è lì che è iniziato il mio divertimento.