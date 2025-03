Mickey 17, il film con Robert Pattinson di Bong Joon-ho al cinema

L’azione del film Mickey 17 si svolge in un futuro distopico, dove Mickey Barnes, un uomo in difficoltà economiche, si arruola per una missione spaziale finalizzata alla colonizzazione del pianeta Niflheim. Il suo incarico, però, è tutt’altro che ordinario: viene scelto come "Sostituibile" (Expendable), un lavoratore destinato a compiere missioni ad alto rischio e a essere rimpiazzato con una copia clonata ogni volta che muore.

Il sistema funziona perfettamente fino a quando una delle sue versioni, Mickey 17, sopravvive a un incidente che tutti credevano fatale. Il ritorno alla base della sua versione precedente crea un pericoloso paradosso: due cloni esistono contemporaneamente, violando le rigide regole della missione. Da quel momento, Mickey 17 si trova in una lotta per la sopravvivenza non solo contro i pericoli del pianeta ostile, ma anche contro la sua stessa replica e i membri dell’equipaggio, che vedono in lui una minaccia.