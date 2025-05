Bird, cosa sapere del film con Barry Keoghan da oggi al cinema

Tra i protagonisti più affermati della sua generazione, Barry Keoghan si è distinto per la sua capacità di attraversare i generi, mantenendo intatta una sensibilità interpretativa fuori dal comune.

Dopo il successo ottenuto con Saltburn di Emerald Fennell, dove ha recitato al fianco di Rosamund Pike e Jacob Elordi, è stato candidato ai BAFTA per la sua performance intensa e disturbante. In televisione ha preso parte a Masters of the Air per Apple TV+.

Nel 2022 ha lasciato il segno nel ruolo del Joker in Batman di Matt Reeves. Precedentemente, aveva ottenuto una nomination all’Oscar e vinto un BAFTA per Gli spiriti dell’isola, lavorando in passato anche con registi come Christopher Nolan in Dunkirk, Yorgos Lanthimos in Il sacrificio del cervo sacro, e Chloe Zhao in Eternals. La sua presenza nel cast di Bird conferma il suo impegno verso progetti audaci e fuori dagli schemi.