Peaky Blinders, la prima foto di Barry Keoghan nel film

Lo scatto è stato condiviso dal profilo ufficiale della produzione, da Netflix UK e dallo stesso attore, uno degli ultimi arrivati sul set.

La pellicola non ha ancora una data di uscita ufficiale ma potrebbe essere pronta tra la fine del 2025 e il 2026



A tre mesi di distanza dall'annuncio della sua aggiunta al cast del film di Peaky Blinders, una produzione ufficializzata la scorsa estate e che, come lo show omonimo, sarà targata Netflix, arriva la prima foto di Barry Keoghan dal set del lungometraggio che svilupperà le vicende della serie acclamata.

L'attore irlandese è il protagonista di quella che a tutti gli effetti è una foto di scena che anticipa lel atmosfere della pellicola.

Poche le informazioni a corredo dello scatto che è stato subito preso di mira dai fan.

Per gli utenti dei social non ci sono dubbi: l'attore candidato all'Oscar è perfetto per l'universo creato da Steven Knight.

La gioia dei fan per la prima foto dell'irlandese Non si sa ancora nulla del personaggio di Barry Keoghan in Peaky Blinders, il film sequel della serie omonima distribuita in Italia in streaming su Netflix, e lo scatto diffuso da Netflix UK (e in contemporanea, il profilo ufficiale dello show e quello dell'attore) non contribuisce a sciogliere gli interrogativi sul ruolo della star irlandese nella produzione.

Ai fan, tuttavia, non importa granché perché, stando al tono e al contenuto dei commenti del post che contiene la foto, lo scatto è bastato a dare conferma a tutti che la scelta dell'attore di Saltburn è una delle migliori fatta dalla produzione fino ad ora.

Keoghan è perfetto per la parte, qualunque essa sia, sostengono i fan. L'attore de Gli spiriti dell'isola è nato per entrare a far parte della grande storia ambientata a Birmingham ai primi del Novecento.

La foto di scena mostra il trentaduenne di profilo mentre si sporge dal finestrino di un veicolo per guardare cosa c'è fuori. Il suo look è quello a cui ci hanno abituati i protagonisti maschili della serie: giubbotto di pelle color cuoio e l'iconico berretto piatto, il Newsboy, simbolo dello stile inglese tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. leggi anche Peaky Blinders, nuove aggiunte al cast del film. Torna Stephen Graham

Il set operativo a Bradford Mentre gli interrogativi sul film di Peaky Blinders restano senza risposte più precise, i fan di consolano sapendo che la produzione del lungometraggio è ormai, bene avviata.

Dopo il primo ciak battuto lo scorso settembre, e le prime foto del protagonista Cillian Murphy, attualmente il set è operativo per le strade della cittadina inglese di Bradford, a Nord di Londra e più vicina a Manchester, nella zona di Little Germany, scelta per i suoi edifici storici e la sua architettura in linea con le atmosfere della trama.

La produzione è tornata, dunque, in un'area che è già stata utilizzata per le riprese della serie andata in onda per sei stagioni dal 2013 al 2022.

I realizzatori, il creatore della serie Knight e Tom Harper, scelto come regista del nuovo film, hanno promesso aggiornamenti sulla produzione che, infatti, stanno arrivando puntuali a cadenza regolare da quando il set è stato avviato.

Per ora è già nota la trama del film che sarà un sequel della serie.

La storia si svilupperà durante la Seconda Guerra Mondiale. Per ora il titolo provvisorio del lungometraggio è The Immortal Man. vedi anche Peaky Blinders, le prime immagini del film in arrivo su Netflix

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix UK & Ireland (@netflixuk)