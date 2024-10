Peaky Blinders, nuove aggiunte al cast del film. Torna Stephen Graham

L'attore britannico, che ha interpretato Hayden Stagg nella sesta ed ultima stagione della serie, tornerà nel lungometraggio. Confermati altri quattro volti del cast originale. Jay Licurgo si unisce per un ruolo di cui non si conoscono i dettagli



Le riprese del film di Peaky Blinders, pellicola sequel della serie televisiva targata Netflix in onda con sei stagioni dal 2013 al 2022, sono iniziate ufficialmente lo scorso 30 settembre ma, sebbene sul set i realizzatori stiano custodendo gelosamente i loro segreti, le informazioni sul lungometraggio trovano comunque il modo di diffondersi.

Stephen Graham, al London Film Festival, in corso in questi giorni nella capitale britannica, ha rivelato a Deadline che il film Peaky Blinders è il suo prossimo impegno professionale.

Con queste dichiarazioni l'attore inglese ha praticamente spinto la produzione a confermare la sua presenza nel cast del film.

In un post pubblicato sui canali social ufficiali del titolo, il nome e la foto di Graham campeggia insieme a quello di altri cinque membri del cast del film. Tra essi, graditi ritorni e una new entry.

Tornano Graham, Sophie Rundle e altri due attori Il cast del film di Peaky Blinders, una produzione targata Netflix che vede coinvolto fin dal primo momento Cillian Murphy, l'interprete di Thomas Shelby (qui anche produttore) si arricchisce di giorno in giorno alimentando la curiosità e l'attesa dei fan sul progetto attualmente in fase di riprese.

Graham, che nella sesta e ultima stagione dello show è stato il leader sindacale dei lavoratori di Liverpool Hayden Stagg, tornerà nella nuova produzione.

Con lui sono stati confermati ufficialmente come membri del cast del film altri volti noti della serie.

Rivedremo Sophie Rundle nei panni di Ada, la sorella del protagonista Thomas Shelby, e Ned Dennehy, l'interprete di Charlie Strong.

Confermati anche Packy Lee (Johnny Dogs, amico degli Shelby) e Ian Peck (Curly).

La pellicola, sebbene ambientata qualche anno dopo le vicende dello show – è stato già detto che i fatti si svolgeranno durante la Seconda Guerra Mondiale – promette di riportare i fan della serie nelle atmosfere già note, un risultato che passa anche per il ricongiungimento con i volti più amati della serie. leggi anche Peaky Blinders, Netflix annuncia il film con Cillian Murphy

Jay Lycurgo si unisce al cast

L'ultimo annuncio dalla produzione del film di Peaky Blinders è relativo a una new entry che ha il volto dell'attore britannico Jay Lycurgo.

Lycurgo, classe 1998, ha già alle spalle diverse produzioni per il piccolo schermo, tra cui la serie Titans e ha preso parte a qualche film, tra cui The Batman (2022).

Non è stato diffuso alcun dettaglio sul suo ruolo ma il riserbo sulle aggiunte del cast non riguarda solo lui.

Non si sa ancora quale ruolo ricopriranno Barry Keoghan, Rebecca Ferguson e Tim Roth, anche loro nuovi nell'universo di Peaky Blinders.



