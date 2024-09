Peaky Blinders, Tim Roth si unisce al cast stellare del film Netflix

L'attore britannico farà parte dell'avventura formato lungometraggio che darà seguito alla storia della serie televisiva di successo con Cillian Murphy. L'inizio delle riprese della pellicola targata Netflix è previsto prima della fine dell'anno



Manca ancora qualche mese al primo ciak del film di Peaky Blinders, la pellicola che racconterà il seguito dei fatti della serie televisiva omonima il cui ultimo episodio è andato in onda in Italia nell'estate del 2022.

Prima di iniziare ufficialmente le riprese, i realizzatori hanno ufficializzato la notizia della convocazione di Tim Roth per il progetto.

L'attore britannico è l'ultima aggiunta a un gruppo di attori nutrito che, oltre ai membri del cast originale della serie, già conta sulla presenza di Barry Keoghan e Rebecca Ferguson annunciati tra i protaginisti del film nel corso dell'estate.

Il ruolo di Tim Roth top secret Peaky Blinders il film sarà un lavoro importante, un progetto che già sulla carta merita l'attenzione degli amanti di cinema e serie tv, non solo dei fan della saga della famiglia Shelby.

Al cast della pellicola, che sarà targata Netflix proprio come lo show e che sarà realizzata in collaborazione con BBC Film, si è aggiunto ufficialmente Tim Roth, lo confermano i canali social della serie televisiva, da qualche tempo impegnati con gli aggiornamenti della produzione del lungometraggio.

Nessuna nota ulteriore ha accompagnato la notizia dell'aggiunta al cast del film e nulla ha detto a proposito del ruolo di Roth Deadline che ha diffuso l'informazione in esclusiva.

Roth è l'ultimo grande nome ad unirsi alla lista di new entry della produzione che già conta la presenza di un'altra star del Regno Unito che non ha recitato nello show, il candidato all'Oscar Barry Keoghan, che lo scorso anno ha recitato nel discusso Saltburn.

Prima di Keoghan era stata annunciata la scelta di Rebecca Ferguson per uno dei ruoli femminili. Nemmeno sulla presenza della star di Mission: Impossible è stato rivelato nulla di più ed è probabile che per lei, come per tutti i nuovi arrivati, saranno creati nuovi personaggi.

È noto che il film, che è un sequel della serie tv, avrà come ambientazione gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Con uno scenario temporale diverso, è lecito supporre che nella storia ci saranno nuovi personaggi a cui affezionarsi. leggi anche Downton Abbey 3, il cast del nuovo film

A breve l'inizio delle riprese L'arrivo di Tim Roth, che reciterà sul set, dunque, accanto a Cillian Murphy (la cui presenza nel film è stata annunciata praticamente insieme alla notizia della lavorazione di un film sequel della popolare serie) conferma l'impegno dei realizzatori per confezionare un prodotto di alto livello per il quale c'è già parecchia attesa.

Del film non si conosce ancora il titolo definitivo anche se circolano parecchie voci, nessuna delle quali ufficiali. Dato per certo, invece, l'avvio delle riprese entro la fine del 2024.

Non si conosce ancora una data di uscita ma il film dovrebbe essere distribuito da Netflix, con modalità da scoprire.

In attesa di conferme sul ritorno sullo schermo degli altri volti dello show, dalla serie tornaranno al lavoro per la regia Tom Harper e per la sceneggiatura il creatore della serie Steven Knight.







