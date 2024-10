Peaky Blinders, le prime immagini del film

Dopo il successo della serie tv, Peaky Blinders diventerà un film.

Sul set, allestito a Birmingham, sono stati avvistati nei giorni scorsi Stephen Graham e Cillian Murphy. Graham, attore britannico 51enne, è stato fotografato in costume di scena fuori dal pub Tap and Spile. E poi a bordo di una chiatta, intento a navigare in acque torbide. Murphy, pluripremiato attore con un Oscar vinto per Oppheneimer, nuovamente nei panni Tommy Shelby, è stato invece ripreso a cavallo.

Le riprese di Peaky Blinders

La zona di Birmingham destinata alle riprese di Peaky Blinders, famosa per i suoi canali e per i locali serali, è stata chiusa al traffico. Anche pedonale. Tuttavia, prima su X e poi su Instagram e TikTok, sono circolati diversi video e diverse foto dal set.

Cillian Murphy, la cui presenza nel cast ha entusiasmato i fan, e di cui era già circolata una prima immagine, è stato visto cavalcare per Cornwall Strett col berretto piatto parte del suo look da gangater. E poi sporco di fango, con una guancia sporca di sangue. Infine, eccolo chiacchierare rilassato con Steven Knight, il creatore della serie in onda sulla BBC.

Il film di Peaky Blinders, annunciato lo scorso giugno, uscirà su Netflix. Ma, ad oggi, non vi è alcuna ufficialità in merito alla data. La serie è andata in onda dal 2013 al 2022 e ha seguito l'ascesa della famiglia Shelby dopo la Prima Guerra Mondiale. Il film, che dovrebbe esserne il sequel, ha il titolo provvisorio di The Immortal Man. La sua trama dovrebbe estendersi fino agli anni della Seconda Guerra Mondiale.