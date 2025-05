Vincitori David di Donatello 2025, tutti i premi. DIRETTA

A conquistare il David di Donatello come Migliore attrice non protagonista è stata Valeria Bruni Tedeschi, premiata per la sua intensa e sfaccettata interpretazione in L'arte della gioia (serie Sky Original di Valeria Golino disponibile su Sky e NOW, uscita in sala con Vision Distribution in due parti la scorsa estate). A premiarla, è stata Beppe Fiorello. "Vorrei ringraziare tanto Valeria Golino (regista di L'arte della gioia, ndr) che non so se definire un'amica, una sorella o un doppio. Lavorare con una persona che amo, come lei, è per me il massimo della gioia", ha detto con grande emozione Valeria Bruni Tedeschi, che interpreta la Principessa Gaia Brandiforti. Si tratta della matriarca della famiglia nobiliare dei Brandiforti. Vedova e figura di grande autorità, accoglie Modesta Spataro (la protagonista interpretata da Tecla Insolia) nella sua villa dopo che quest'ultima viene allontanata dal convento, offrendo rifugio e protezione in un momento di difficoltà.

La categoria Migliore attrice non protagonista ha visto in gara Geppi Cucciari per Diamanti, Tecla Insolia per Familia, Jasmine Trinca – anche lei per L'arte della gioia, come la vincitrice Valeria Bruni Tedeschi – e Luisa Ranieri per Parthenope.