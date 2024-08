Inside Out 2, nuovo record: miliardo di $ al botteghino internazionale

Anche se il remake Disney del 2019 Il Re Leone ha incassato la cifra sorprendente di 1,1 miliardi di dollari a livello internazionale, lo studio ha classificato il remake come live-action piuttosto che generato al computer, quindi Inside Out 2 è tecnicamente il primo film d'animazione a battere il primato di cui sopra.

Il film animato con il maggiore incasso nella storia

Il sequel uscito quest’estate è già il film con il maggiore incasso dell'anno, con 1,649 miliardi di dollari a livello globale, inclusi 1,002 miliardi di dollari all'estero e 646,3 milioni di dollari a livello nazionale.

Qualche settimana fa, Inside Out 2 ha superato Frozen II diventando il film d'animazione con il maggiore incasso nella storia.

La Disney ha avuto un'estate di grande successo con due uscite da un miliardo di dollari, ossia Inside Out 2 e un altro sequel: quello del film live-action di supereroi Marvel Deadpool & Wolverine.

E per dare un'idea della potenza al botteghino di Inside Out 2 presso il pubblico internazionale, basti pensare che Deadpool & Wolverine ha generato poco più della metà di quella cifra (634,1 milioni di dollari) nei medesimi mercati. Però c'è da dire che Deadpool & Wolverine è classificato come R-rated, quindi è rivolto a un pubblico limitato, quello di over 18.

Con 1,21 miliardi di dollari a livello mondiale fino ad oggi, Deadpool & Wolverine è ora l'ottavo capitolo più grande del Marvel Cinematic Universe, avendo superato Captain America: Civil War (1,155 miliardi di dollari). Si prevede che presto possa superare Iron Man 3 (1,215 miliardi di dollari), ottenendo così il settimo posto della classificasi film più visti al mondo del Marvel Cinematic Universe.